La Junta estrecha los lazos con los ciudadanos en el exterior con 135.000 €

El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó hoy una subvención de 135.000 euros destinada a la organización y gestión de los programas «Encuentro», «Orígenes» y «Añoranza», tres iniciativas dirigidas a castellanos y leoneses residentes en el exterior que desean reforzar su vínculo con la Comunidad. La ayuda, impulsada por la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, será gestionada por la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León.

Cada uno de estos programas contará con una dotación económica de 45.000 euros, lo que permitirá planificar con suficiente antelación los desplazamientos culturales y encuentros institucionales previstos a lo largo de 2026. la aprobación temprana de esta subvención facilitará la correcta tramitación administrativa y garantizará la organización eficiente de las estancias temporales de la Comunidad.

Encuentro intergeneracional

Estas iniciativas se enmarcan en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que contempla el desarrollo de programas destinados a fortalecer los lazos con Castilla y León, fomentar el liderazgo en las comunidades castellanas y leonesas fuera de España y promover el encuentro intergeneracional, según un comunicado de la Junta recogido por Ical.

Los programas aprobados abarcan todas las franjas de edad, con un diseño específico adaptado a las necesidades e intereses de cada grupo.

El programa «Añoranza» dirigido a mayores de 60 años, se desarrollará entre el 24 de mayo y el 8 de junio. Su objetivo principal es ofrecer a los participantes un viaje de retorno a sus lugares de origen, facilitando el reencuentro con familiares, amigos y vecinos. Además del componente emocional, la iniciativa incluye actividades culturales y visitas institucionales para acercar a los participantes a la realidad actual de Castilla y León, sus tradiciones y su organización administrativa.

Por su parte «Encuentro» esta orientado a jóvenes menores de 35 años residentes fuera de la Comunidad. Se celebrará del 18 al 25 de julio y busca reforzar el vínculo de las nuevas generaciones con su tierra de origen. A través de actividades formativas, visitas a distintos puntos del territorio y encuentros con responsables institucionales, el programa pretende dar a conocer de primera mano la realidad social, cultural y económica de Castilla y León. Asimismo, pone el acento en la formación en capacidades de liderazgo, con el objetivo de que los jóvenes puedan desempeñar un papel activo en los Centros y Casas de Castilla y León en el exterior.

Entre 35 y 60 años

Finalmente, el programa «Orígenes», dirigido a personas de entre 35 y 60 años, tendrá lugar del 19 al 30 de julio. Esta iniciativa propone un redescubrimiento de las raíces personales y familiares, combinando la visita a municipios de procedencia con actividades culturales y formativas. Los participantes podrán profundizar en el conocimiento de la vida local y del funcionamiento de las administraciones públicas, reforzando así su conexión con la Comunidad.

Los tres programas comparten un objetivo común: consolidar y dinamizar la red de Casas y Centros de Castilla y León repartidos por distintos países. Estas entidades desempeñan un papel clave como espacios de encuentro, promoción cultural y mantenimiento de la identidad castellana y leonesa fuera del territorio autonómico.

Con esta inversión, la Junta reafirma su compromiso con la ciudadanía en el exterior, reconociendo la importancia de mantener vivos los vínculos sociales y emocionales con quienes, por diferentes circunstancias, desarrollan su vida fuera.

