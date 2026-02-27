Diario de León

La Junta estrecha los lazos con los ciudadanos en el exterior con 135.000 €

Aprueba la financiación que les permitirán reforzar su papel en las casas regionales

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

Valladolid

El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó hoy una subvención de 135.000 euros destinada a la organización y gestión de los programas «Encuentro», «Orígenes» y «Añoranza», tres iniciativas dirigidas a castellanos y leoneses residentes en el exterior que desean reforzar su vínculo con la Comunidad. La ayuda, impulsada por la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, será gestionada por la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León.

Cada uno de estos programas contará con una dotación económica de 45.000 euros, lo que permitirá planificar con suficiente antelación los desplazamientos culturales y encuentros institucionales previstos a lo largo de 2026. la aprobación temprana de esta subvención facilitará la correcta tramitación administrativa y garantizará la organización eficiente de las estancias temporales de la Comunidad.

Encuentro intergeneracional

Estas iniciativas se enmarcan en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que contempla el desarrollo de programas destinados a fortalecer los lazos con Castilla y León, fomentar el liderazgo en las comunidades castellanas y leonesas fuera de España y promover el encuentro intergeneracional, según un comunicado de la Junta recogido por Ical.

Los programas aprobados abarcan todas las franjas de edad, con un diseño específico adaptado a las necesidades e intereses de cada grupo.

El programa «Añoranza» dirigido a mayores de 60 años, se desarrollará entre el 24 de mayo y el 8 de junio. Su objetivo principal es ofrecer a los participantes un viaje de retorno a sus lugares de origen, facilitando el reencuentro con familiares, amigos y vecinos. Además del componente emocional, la iniciativa incluye actividades culturales y visitas institucionales para acercar a los participantes a la realidad actual de Castilla y León, sus tradiciones y su organización administrativa.

Por su parte «Encuentro» esta orientado a jóvenes menores de 35 años residentes fuera de la Comunidad. Se celebrará del 18 al 25 de julio y busca reforzar el vínculo de las nuevas generaciones con su tierra de origen. A través de actividades formativas, visitas a distintos puntos del territorio y encuentros con responsables institucionales, el programa pretende dar a conocer de primera mano la realidad social, cultural y económica de Castilla y León. Asimismo, pone el acento en la formación en capacidades de liderazgo, con el objetivo de que los jóvenes puedan desempeñar un papel activo en los Centros y Casas de Castilla y León en el exterior.

Entre 35 y 60 años

Finalmente, el programa «Orígenes», dirigido a personas de entre 35 y 60 años, tendrá lugar del 19 al 30 de julio. Esta iniciativa propone un redescubrimiento de las raíces personales y familiares, combinando la visita a municipios de procedencia con actividades culturales y formativas. Los participantes podrán profundizar en el conocimiento de la vida local y del funcionamiento de las administraciones públicas, reforzando así su conexión con la Comunidad.

Los tres programas comparten un objetivo común: consolidar y dinamizar la red de Casas y Centros de Castilla y León repartidos por distintos países. Estas entidades desempeñan un papel clave como espacios de encuentro, promoción cultural y mantenimiento de la identidad castellana y leonesa fuera del territorio autonómico.

Con esta inversión, la Junta reafirma su compromiso con la ciudadanía en el exterior, reconociendo la importancia de mantener vivos los vínculos sociales y emocionales con quienes, por diferentes circunstancias, desarrollan su vida fuera.

Una escultura y un espacio expositivo celebrarán el medio siglo de Villalar

Un escultura de bronce, dedicada a los comuneros, y un nuevo espacio cultural, cubierto pero temporal, marcarán la conmemoración este año del 50 aniversario de la primera celebración multitudinaria en Villalar en el año 1976. El Ayuntamiento de la localidad llevará a acabo estas dos actuaciones para lo que contará con una ayuda de 70.000 euros que la Junta aprobó ayer. Una de las iniciativas del Consistorio es la construcción de un espacio urbano cubierto concebido como ámbito expositivo, que albergará la muestra «Insurrecta» del artista internacional Gonzalo Borondo. Este equipamiento, según la Junta, contribuirá a reforzar la proyección cultural del municipio y a consolidar la campa como espacio de referencia para la actividad artística en Castilla y León.Asimismo, el acuerdo contempla la instalación en el acceso principal de la campa de una escultura en bronce dedicada a los comuneros, obra del artista Jesús Hilera, como elemento «permanente de reconocimiento a la memoria histórica» vinculada a Villalar y a la significación institucional que esta conmemoración representa para la Comunidad. En su comparecencia, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que esta ayuda se suma a los anteriores aprobadas a principios de mes por un importe total de 190.000 euros para la celebración del Día de la Comunidad este año. Incluía 120.000 euros para la elaboración del Plan de Autoprotección de la fiesta y 70.000 euros para apoyar la organización de conciertos y actividades culturales.Fernández Carriedo aseguró que con esta tercera ayuda se completa las subvenciones previstas para Villalar, localidad que acoge cada 23 de abril el acto central del Día de la Comunidad. El objetivo, dijo el consejero portavoz, es que las infraestructuras y elementos artísticos estén finalizados con la suficiente antelación.
