Mañueco promete gobernar para todos: «Mi palabra es sagrada"

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prometió ayer gobernar “para todos”, les apoyen o no en estas elecciones del 15 de marzo, al tiempo que garantizó que harán cumplir sus promesas si llegan a acuerdos con otras formaciones. “Nuestra palabra es sagrada, es un contrato, y la vamos a cumplir con hechos”, dijo.

“Mañana comienza algo más que una campaña”, señaló el candidato ‘popular’, ya que indicó es el “mejor capítulo de la historia”, que la escribirán “juntos” los miembros del PP en una tierra que recordó es “futuro y memoria”. “Decimos estamos aquí, decimos seguimos aquí y decimos aquí nos quedamos”, lo que fue apoyado con aplausos por los dos centenares de dirigentes y afiliados que acudieron a la plaza de Poniente de Valladolid.

Fernández Mañueco aseguró que recorrerán cada “rincón” de la Comunidad, no de “turismo electoral”, sino para explicar sus proyectos y su balance de gestión. “Dicen que no somos nuevos, y es verdad, tienen toda la razón, no lo somos, y eso que pretenden lanzar contra nosotros como una piedra es una medalla que nos colocamos en el corazón, porque el PP no llegó ayer a Castilla y León y esta tierra forma parte de nuestra historia y nosotros formamos parte de la historia de Valladolid y Castilla y León con letras de oro”, apuntó.

En ese sentido, el candidato a la reelección defendió la gestión “eficaz” de su ejecutivo que recordó ha dado sus “frutos”, por lo que apuntó que mientras “otros hablan”, ellos lo que hacen es “gobernar”. “Nosotros gobernamos mientras otros sólo hablan”, agregó para recordar que han ganado a la izquierda con “hechos” y “votos”, no con eslóganes puesto que recordó para hacerse escuchar no hay que “gritar”, ni para combatir al sanchismo hay que “copiar” sus «vicios». “Somos energéticos y firmes y es la forma más exigente para hacer política”, apuntó para denunciar que los adversarios han puesto su atención sobre el programa, el lema de campaña ‘Aquí, certezas’ y el programa del PP porque son el «espejo» en el que todos se miran y el “listón que quieren alcanzar y nunca llegan”. Por el contrario, aseguró que en el PP tienen “ideas propias», un “rumbo claro” y “proyectos de futuro”. De esta forma, señaló que él no es una “incógnita” y garantizó a los ciudadanos que su apoyo servirá para tener un “buen gobierno” y no para enfrentar a unos contra otros o para alimentar a los “separatistas” y a los “enemigos” de España. Además, recordó que la política no se hace con un “micrófono” y “cuatro titulares” y puso como ejemplo la “magnífica hoja de servicios” del PP con el campo, ya que señaló cuando se produce un problema siempre están “ahí”.

