UPL: «No creemos en la Comunidad pero buscamos leyes e inversiones»

La cabeza de lista de la Unión del Pueblo Leonés para las elecciones autonómicas, Alicia Gallego, subrayó ayer la apuesta de la formación por «la cercanía y el territorio» en una campaña electoral tras la que esperan conseguir grupo parlamentario propio para tener capacidad de decisión en el próximo mandato.

«No queremos ser consejeros, no queremos cargos, no creemos en esta Comunidad y lo que buscamos son leyes e inversiones», remarcó después de reprochar al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que «prometa ahora las mismas inversiones que hace cuatro años».

Acompañada de los integrantes de la candidatura, Gallego señaló que «el PP es bastante vago en materia legislativa y basa todo en titulares». También dijo que «prefieren pagar, sacar la chequera a buscar soluciones». Si UPL cuenta con grupo propio, dijo, «tendrá más fuerza para sacar leyes adelante», como la de los agentes medioambientales. «El PP tuvo un ejemplo grave en la Sierra de la Culebra, prometió y no ejecutó. Se nos caía el alma a los pies viendo las consecuencias de los incendios y ver una lona colgada con la frase «La Junta invierte»», lamentó Gallego.

Entre las iniciativas de los leonesistas para la nueva legislatura quisieron adelantar la presentación de una Proposición No de Ley, PNL, que plantee que la Junta impulse un consorcio que busque una solución al trazado ferroviario de Feve que hacer que llegue a la Estación de Matallada, en el centro de León, en lugar del traslado en autobús eléctrico que se prevé. «Que asuman sus competencias, creen una red propia y que se implique. Que se cree un consorcio e invierta con fondos públicos», reclaman.

Para Alicia Gallego, los últimos cuatro años de gobierno del PP en CyL «han quedado en baldío. El PP, al que tanto le gusta criticar, debería mirarse al espejo». Sobre el escenario que se dibuje tras las elecciones para posibles pactos, considera «atrevido que se hable antes», pero criticó la disposición del PP con un Vox que, a su juicio «busca sillones y consejería».