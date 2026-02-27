El PSOE de León erradicará el chabolismo y blindará la cohesión social

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León ha inaugurado su actividad electoral con una jornada de propuestas transversales que sitúan la justicia social y la sanidad pública como los ejes prioritarios de su proyecto político. A través de encuentros estratégicos en la capital y en San Andrés del Rabanedo, los líderes socialistas han presentado un programa diseñado para revertir lo que califican como un déficit histórico de servicios en la provincia, apostando por la integración de colectivos vulnerables y una reforma estructural del sistema de salud autonómico.

En el ámbito de la convivencia y la vivienda, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, junto a la candidata Nuria Rubio, han reafirmado su compromiso con la erradicación del chabolismo durante una visita a la Fundación Secretariado Gitano. Rubio ha denunciado que León y Ponferrada son las únicas ciudades de la comunidad que aún mantienen núcleos de infravivienda, una situación que el partido se compromete a cerrar definitivamente mediante itinerarios de inclusión social y laboral. Esta propuesta no solo busca garantizar una vivienda digna, sino fomentar el arraigo territorial a través de la intervención comunitaria de los equipos de los CEAS y la colaboración estrecha con las entidades del tercer sector.

Por su parte, el candidato Mario Rivas ha puesto el foco en la lucha contra los discursos de odio y la protección de las mujeres, quienes enfrentan barreras interseccionales en el mercado laboral. Entre las medidas anunciadas destaca una ofensiva comunicativa para erradicar estereotipos racistas y un compromiso presupuestario para elevar la inversión en cooperación al desarrollo hasta el 0,7% en un periodo de ocho años. Según los representantes socialistas, el objetivo es transformar los barrios en espacios de oportunidad donde el origen o la etnia no condicionen el futuro de los ciudadanos.

La jornada también ha servido para desgranar un ambicioso plan de salud pública en San Andrés del Rabanedo. Nuria Rubio y Benjamín Fernández han anunciado un "rescate sanitario" que tiene como medida estrella la recuperación del servicio de Urgencias en el Centro de Salud de Pinilla, además de la creación de una Unidad de Rehabilitación con fisioterapia y logopedia. Estas mejoras responden a la necesidad de atender a una población envejecida y dispersa que actualmente sufre esperas de hasta doce días para una cita de medicina familiar, una demora que el PSOE se compromete a reducir a un máximo de 48 horas.

Este modelo sanitario se apoya en la iniciativa "Territorio 30", que garantiza servicios esenciales a menos de media hora de cualquier núcleo rural, y en el aumento del presupuesto de Atención Primaria hasta el 25% del gasto total. El programa socialista para 2026 incluye además la modernización de consultorios locales, la ampliación de la salud bucodental y ayudas directas para gafas y lentillas destinadas a familias vulnerables. Con estas propuestas, el PSOE de León busca presentar un frente unido que combine la sensibilidad social con una gestión eficiente de los servicios públicos esenciales.