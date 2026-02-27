Abascal tilda de «acto tiránico» Mercosur

Publicado por EP Tordesillas Creado: Actualizado:

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este viernes como un «acto tiránico» el acuerdo de Mercosur, al considerar que se ha llevado a cabo «a espaldas de los españoles» y de los sectores afectados. Durante un acto de campaña en Tordesillas (Valladolid), ha lamentado que las decisiones de España se tomen actualmente fuera del país, en «oscuros despachos» y por parte de «burócratas que nadie ha elegido». Abascal ha señalado que esta situación es consecuencia de «unos políticos y unas élites traidoras» que han provocado que España «pierda soberanía» en las últimas décadas. En este sentido, ha criticado que no se haya consultado a la ciudadanía sobre asuntos esenciales de naturaleza migratoria, energética o regulatoria en el campo, los cuales, según ha afirmado, se han «impuesto» a «machamartillo». El líder de Vox ha vinculado el contexto actual con el lugar donde se ha celebrado el acto de campaña y ha recordando que en Tordesillas (Valladolid), hace cinco siglos, España y Portugal «tomaban decisiones sobre el mundo». Frente a lo que ha denominado como un intento de las actuales autoridades de que los españoles se «avergüencen» de su historia, Abascal ha defendido la necesidad de «recuperar la autoestima nacional» y la soberanía. «España y los españoles no van a ser derrotados ni por los corruptos, ni por los criminales, ni por unos políticos que han vendido su soberanía», ha subrayado. Asimismo, ha asegurado que su formación está para «devolver la voz a los españoles» y ha mantenido que es posible defender la «grandeza de España» mientras se denuncian las «miserias del gobierno» y se resuelven los problemas reales de la gente.

Asimismo, se ha mostrado este jueves partidario de que se consulte a los pueblos sobre la celebración de sus tradiciones, como la del Toro de la Vega en Tordesillas que fue modificada hace una década para no dar muerte a lanzadas al toro como marcaba la tradición originalmente. "Lo que no puede ser es que vengan los políticos a decir a la gente qué son las tradiciones de sus pueblos"