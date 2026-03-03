Pollán tilda un barrio de «estercolero multicultural»

El líder de Vox, Santiago Abascal (d), y el candidato de Vox a las elecciones de Castilla y León, Carlos Pollán (i), visitan este lunes la localidad soriana de Almazán.EFE

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, se ha referido a un barrio del municipio burgalés de Aranda de Duero como «estercolero multicultural", lo que ha vinculado con la llegada de personas inmigrantes. Pollán, que ha participado junto a Santiago Abascal en un mitin de la campaña electoral de Castilla y León en la Plaza Mayor de Aranda de Duero, ha vinculado esta situación con la normativa a nivel europeo de la que ha responsabilizado a PP y PSOE, y que ha añadido, les llevó a dejar el Gobierno de coalición a mitad de la pasada legislatura.

Una llegada de migrantes que, a su juicio, ha traído «inseguridad en las calles, el colapso de los servicios sociales» y que «nos están haciendo sentirnos extranjeros en nuestro país y sentirnos los últimos en las listas de los consultorios médicos. "Volveremos a hacer nuestras calles seguras, barrios seguros, para que volvamos a poder vivir tranquilamente en nuestras calles. Reconstruiremos todo aquello que el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista están haciendo pedazos", ha asegurado.

Pollán ha tomado el micrófono esgrimiendo en sus manos el que ha asegurado que era el acuerdo de Mercosur, recordando el compromiso de promover un referéndum para que sean los profesionales del sector primario los que decidan.