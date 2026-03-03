Abascal soslaya al Bierzo y habla en clave nacional

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El líder de Vox, Santiago Abascal, se presentó ante los militantes y simpatizantes de su partido en Ponferrada con un discurso centrado en la política nacional, sin una sola alusión al Bierzo. Habló, sobre todo, de inmigración y de Pedro Sánchez, al que ahora define como el «nuevo ayatolá» por la posición del Gobierno de España respecto al conflicto de Irán y las posibles represalias comerciales de Estados Unidos. Habló de «la mafia» del PSOE y «la estafa» de PP, del que dijo haberse desligado en varios gobiernos, incluido el de Castilla y León, por ser fiel a sus principios y a los de sus votantes. También enfatizó que es mucha la «chavalería española» que «está emocionada con Vox» y criticó la propuesta del Gobierno de prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años.

«Frente a la mafia y la estafa solo puede haber honradez. Sentido común es defender cosas normales», dijo Abascal. Y una de ellas —añadió— es que «los españoles decidan su futuro» en un momento en el que «la soberanía de España está en Bruselas y en Cataluña».

También criticó la maraña regulatoria que perjudica al campo y no pasó por alto a UPL: «Habla mucho de identidad, pero no ha logrado nada en años y, a la hora de la verdad, ha votado con los progres». «Progres» con los que Vox —dijo— no se mezcla, desmintiendo algún tipo de conversación de alguno de los integrantes de su formación con el Gobierno de Sánchez. «Colgamos del palo mayor al que se esté reuniendo con el Gobierno», dijo.

Sí hablo del Bierzo el candidato a la Junta, Carlos Pollán, que volvió a recordar las chimeneas de la central térmica Compostilla II y acabó derivando el discurso en la trama eólica y en Alfonso Fernández Mañueco. Criticó la «política de tierra quemada» que llevó a los graves incendios del pasado verano y la falta de compromiso en materia sanitaria, poniendo como ejemplo la unidad de Radioterapia. «Ha llegado alguien que pondrá todo esto en marcha. Frente a las nueces vacías del PP, nosotros traemos castañas del Bierzo y peras y miel y vino», concluyó.