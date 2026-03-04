UPL critica que Vox no sea coherente con su postura sobre la región leonesa

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha replicado este miércoles las críticas lanzadas ayer por el líder de Vox, Santiago Abascal, y ha asegurado que la "única estafa" es la de Vox, un partido que "dice defender el León del escudo de España" pero "ha negado la existencia de la región leonesa en las Cortes" durante toda la legislatura.

UPL ha respondido así, por medio de un comunicado, a las declaraciones de Abascal ayer martes en su mitin de Ponferrada, en el que tildó a la formación de "estafa regionalista" por haber votado con "los progres".

"Se cree el ladrón que todos son de su condición", ha señalado la UPL, que ha recomendado al líder de Vox "que empiece por que su partido deje de estafar a los leoneses diciendo y votando una cosa en Cortes durante la legislatura y afirmando lo contrario en campaña electoral".

UPL, han proseguido, "ha sido coherente toda la legislatura en su defensa de los intereses de León, Zamora y Salamanca, pero Vox no puede decir lo mismo".

Abascal tildó en su mitin de "estafa" a la UPL, formación de la que también dijo que "habla mucho de identidad, pero no ha logrado nada en años".

Los leonesistas han recordado que, mientras en El Bierzo Abascal decía que su formación respeta y da importancia al león del Reino de León, que forma parte del escudo de España, y que "respeta de verdad la identidad de las regiones", en las Cortes el grupo Vox "negó su existencia y ridiculizó la mención a la misma por parte del leonesismo".

Finalmente, los leonesistas han recordado que fue precisamente Vox junto al PP quien bloqueó en la Mesa de las Cortes de Castilla y León en septiembre de 2025 que se pudiese incluso debatir en el pleno de las Cortes la moción de UPL que reclamaba una consulta popular en las provincias de León, Zamora y Salamanca sobre la autonomía de la región leonesa.