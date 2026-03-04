El PP asegura que mantendrá el gasto inversor en Sanidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP remarcó ayer el «enorme esfuerzo inversor» que ha realizado la Junta de Castilla y León en materia sanitaria durante los últimos cuatro años, que ha superado, «sólo en infraestructuras y equipamiento», los 64 millones de euros en la provincia de León.

La número 3 de la candidatura a las Cortes, Elena Bollo, incidió que «este es el compromiso del Partido Popular con la sanidad pública» y puso como ejemplo el centro de salud de Pinilla, «donde se han invertido más de 5 millones de euros, con un aumento del 20% de la superficie y que pondrá en marcha una unidad de fisioterapia que permite la rehabilitación y que supone ampliar la cartera de servicios del mismo», que se suma al nuevo centro de salud de El Ejido.