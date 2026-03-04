Nuria Rubio insiste en la necesidad del debate para confrontar ideas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nuria Rubio lamentó ayer que su propuesta para un debate específico entre los candidatos y candidatas por León no haya obtenido respuesta por el resto de formaciones, que han mostrado desinterés y que «están totalmente escondidos». «He planteado públicamente un debate en la provincia para que la ciudadanía pueda conocer y contrastar los proyectos concretos para León, pero hay formaciones que prefieren no dar esa oportunidad. Nosotros no tenemos nada que esconder: queremos confrontar ideas, hablar de los problemas reales de esta tierra y explicar nuestras soluciones», afirmó.

Rubio defiende que la campaña del PSOE está centrada «en el tú a tú con la ciudadanía, en escuchar y en trasladar su proyecto.