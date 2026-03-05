Industria concede 3.000 euros para consolidar el trabajo autónomo

Publicado por Agencias Ep Creado: Actualizado:

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado subvenciones para 2026 destinadas a la consolidación del trabajo autónomo mediante el pago de las cuotas de la Seguridad Social, con especial atención a la reincorporación de la mujer y de sectores con especiales dificultades de acceso al empleo. Así consta en el extracto de la Orden publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de este miércoles, 4 de marzo, el importe de las subvenciones concedidas no podrá superar el coste de la actividad subvencionada «y, en ningún caso, podrá ser superior a 3.000 euros». La cuantía subvencionada se corresponderá con el importe de las cuotas abonadas a la Tesorería General de la Seguridad Social durante los meses subvencionables. La convocatoria, en régimen de concesión directa, tiene como finalidad fomentar y consolidar el empleo autónomo en la Comunidad mediante el abono de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a los meses subvencionables. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOCyL hasta el 3 de septiembre de 2026, incluido. Podrán beneficiarse las personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hayan estado acogidas a reducciones en la cotización por inicio de actividad y cuya alta se haya producido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. También podrán acceder las trabajadoras que hayan cesado su actividad por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o tutela y se reincorporen dentro de los dos años siguientes, así como las personas menores de 35 años, con discapacidad igual o superior al 33 por ciento o en riesgo o situación de exclusión social, en los términos establecidos en la convocatoria. Las bases reguladoras de estas ayudas se han establecido en la Orden 644/2025, de 10 de junio, por la que se regulan las subvenciones destinadas a la consolidación del trabajo autónomo mediante el pago de las cuotas de la Seguridad Social, en el marco del programa ConsolidaCyl Autoempleo.

El número de mujeres afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) descendió en la última década un 3,6 por ciento, al pasar de las 64.809 con las que se cerró 2015, a las 62.505 de 2025, lo que supone una pérdida de 2.304 trabajadores por cuenta propia. Estos datos contrastan con la subida del 13,9 por ciento en el conjunto de España, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos recogido por Ical.

Galicia fue la comunidad que lidero la pérdida de autónomas, con un descenso del 7,7 por ciento (-6.956), por delante de Asturias, con un retroceso del 7,4 por ciento (-2.324) y de Aragón, donde la caída fue del 4,1 por ciento (-1.489). Por el contrario, Madrid lideró los incrementos.

Podrán acceder las trabajadoras que hayan cesado su actividad por nacimiento, adopción, acogimiento o tutela