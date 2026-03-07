CSIF se consolida como primer sindicato en la Junta y se muestra en disposición de negociar

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El sindicato CSIF se consolida como la primera fuerza sindical de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, que cuenta con la suma de 290 delegados en los sectores de Administración General (164), Sacyl (66) y Educación (60), tras finalizar el proceso de elecciones en todas las provincias de la Comunidad celebrado ayer (a falta de la votación de la Junta de Personal de Sacyl de Soria), y que ha incrementado en 25 los representantes de CSIF. El próximo mes de diciembre se iniciará, de nuevo, el proceso sindical en la Junta, con las elecciones de Educación, explicó en un comunicado, recogido por Ical.

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, anunció que se pone ya a disposición de los empleados de la Administración de la Junta «para trabajar de forma inmediata con el Gobierno autonómico que se decida el próximo 15 de marzo, para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y la calidad de los servicios públicos, esenciales para el desarrollo y futuro de esta Comunidad».

Castro recordó que las 16 medidas principales de actuación en función pública que ha concretado CSIF, y que ha trasladado estas semanas a los partidos políticos, son un «buen referente para iniciar el diálogo, el trabajo y la negociación».

Por último, el líder de la organización sindical subrayó «que el apoyo recibido y la fuerza otorgada por los empleados públicos, pero también cada vez más trabajadores de la empresa privada, debe hacer reflexionar a la Junta». «Merecemos que se nos escuche y es justo que se nos incluya en el Diálogo Social, para que ese foro represente toda la realidad social de Castilla y León y no solo una parte», comentó.

Por su parte, UGT Servicios Públicos ha ganado las elecciones sindicales del personal laboral de la Junta de Castilla y León al obtener 121 delegados frente a los 96 de CSIF y otros tantos obtenidos por Comisiones Obreras. El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha destacado que revalida así su mayoría después de un largo proceso electoral que empezó en el año 2024 y ha terminado este 5 de marzo. El secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha recordado que el sindicato lleva más de 30 años como mayoritario entre el personal de la Junta, el más numeroso de la Comunidad. «Los trabajadores de la Junta de Castilla y León siguen confiando en UGT como su principal portavoz", ha señalado. UGT ha señalado que estos resultados suponen «una responsabilidad añadida» para continuar trabajando en la defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva y la mejora de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta y ha recordado que su labor no se limita a los procesos electorales, sino que se desarrolla de forma permanente en la negociación, en la vigilancia del cumplimiento de los convenios y en «la defensa de los trabajadores ante cualquier recorte o abuso».