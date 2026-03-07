Abascal sobre la afirmación de Mañueco en el debate: "Es una renuncia a pactar con Vox"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de Vox, Santiago Abascal, confirmó que la afirmación realizada por el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, durante el debate electoral del pasado jueves, donde aseguró que a Vox “les gustaría lanzar al mar a los seres humanos que llegan a España”, es una “renuncia a pactar” con la formación que encabeza en la Comunidad Carlos Pollán. Así, advirtió que el Partido Popular “tendrá que elegir otros apoyos si los necesita o deberá hablar con el PSOE”, aclaró.

“No tengo claro cómo el señor Mañueco va a querer llegar a algún tipo de acuerdo con una fuerza política de la que dice que queremos lanzar a los seres humanos al mar”, afirmó el presidente de Vox durante si visita a la localidad zamorana de Toro, donde aseguró que es un “insulto totalmente inaceptable”.

Por ello, Santiago Abascal trasladó que desde Vox “esperan que Mañueco rectifique rápido”, al ser “conveniente para la buena marcha de esta campaña electoral”, dijo ante los medios de comunicación con momentos intensos de lluvia.

En ese sentido, reconoció que, en estos días, cada partido defiende sus argumentos con “más o menos contundencia”, pero dejó claro que “hay límites que no se pueden sobrepasar". "Y creo que Fernández Mañueco los está sobrepasando”, aseveró Santiago Abascal.