Carlos Martínez se viene arriba con Sánchez: «Vamos a ganar»

Publicado por Redacción Redacción Creado: Actualizado:

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, dio ayer por «caducado» el modelo de Alfonso Fernández Mañueco al frente del Gobierno autonómico y afirmó: «Vamos a ganar las elecciones». Con esa contundencia lo aseguró, durante el acto de igualdad, previo al Día Internacional de la Mujer, que se celebró en el Palacio de la Audiencia de Soria, y en el que Martínez estuvo acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

«No vamos a ganar porque toque, que también, ni por suerte, sino porque estamos preparados», sostuvo Martínez, que salió precedido de una ovación al grito de «¡presidente, presidente!» por parte de las en torno a 900 personas presentes en el Palacio de la Audiencia de la ciudad de la que es alcalde.

Un lugar donde el candidato socialista aseguró que la de hoy es «la oleada del cambio» que lleva pulsando el último año en los 2.248 municipios de la Comunidad, y que consideró «imparable», al conocer que más de 200 personas se tuvieron que quedar fuera del recinto por superar el aforo permitido. «Con el viento a favor de las encuestas, os digo que vamos a ganar las elecciones», insistió el cabeza de cartel de los socialistas en la cita del 15-M.