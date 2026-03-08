La ministra de Infancia y Juventud, convencida de que IU estará en las Cortes

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, se mostró hoy convencida de que la coalición En Común (IU, Sumar y Verdes-Equo) estará representada en las Cortes tras el 15 de marzo. Así lo vaticinó este sábado en un acto en Ávila, donde intervino junto a la candidata a las Cortes por esta provincia, Cristina Pindado, para abordar los problemas de la juventud en la Comunidad, pero ante todo para mostrarles las propuestas que ellos llevan en su programa, según recogió Ical.

Rego mostró su confianza en el programa “humilde” que llevan la coalición a la Junta de Castilla y León y ante todo su confianza en tener representación en las Cortes, porque, como señaló su candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, en su proyecto “llevan medidas para ayudar a que esos jóvenes que quieran quedarse aquí o que se hayan ido y quieran volver puedan hacerlo y no tengan que ser superheroínas”. Se trata de poner sobre la mesa ayudas a la emancipación, para tener una vivienda o esa “prestación universal por crianza para todos los niños de 0 a 18 años”, y que según señaló la ministra, “se está defendiendo a nivel nacional, porque es un elemento sustancial para el cambio de situación y de pobreza infantil y juvenil que tenemos en nuestro país”. “Políticas fuertes y valientes”, añadió, que “no tienen que ver con las de “la derecha y la ultraderecha”.

La ministra utilizó el eslogan de los ‘populares’ de Castilla y León de que “efectivamente con Mañueco hay certezas, pero en el sentido de que si no le salen las cuentas tendrá que gobernar con Vox”; y también certeza de que “van a seguir impulsando políticas de abandono del territorio” o “ausencia de políticas y gestión forestal que han provocado estos grandes incendios” y políticas que “permitirán que siga produciéndose este éxodo masivo de personas jóvenes y esta desatención absoluta y abandono de lo rural”.

Frente a todo ello, sus credenciales, las de la coalición, son las de un proyecto para Castilla y León, que consideró “relevante para la juventud, por eso el orgullo de ‘quedarnos’ como uno de los lemas de la campaña, el orgullo de que la gente joven esté pensando en establecer aquí sus proyectos de vida”. Desde su formación proponen que “se les facilite el modo de vida y ahí entra esa ayuda a la emancipación que tendría una duración de tres años, un ingreso para los jóvenes que quieran emanciparse y, para aquellos que quieran volver con un plan de retorno”.

Sector energético

Con todo ello la intención es “hacer que la energía que aquí se genera y que se consume en otras comunidades autónomas, derive en energía verde, en la industria verde, que pueda contratar a personas jóvenes que puedan establecer aquí su proyecto de vida”.

Para Gascón, “es importante que la izquierda, que es la que está en el territorio, la que tiene concejales, asambleas, militancia y alcaldías tan relevantes como la de Zamora, vuelva a estar en las Cortes, vuelva a transmitir los problemas de la ciudadanía concreta, de la gente humilde, de la gente trabajadora que no llega a fin de mes”, y decirle “a la cara” a Mañueco que la Comunidad “se tiene que construir desde abajo, que tiene que escuchar a la gente organizada, a las plataformas de sanidad, a los sindicatos de clase y que no puede ser que se construya excluyendo a una parte de la población”.