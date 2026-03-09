¿Qué pasa en Valladolid entre las bandas rivales de jóvenes?

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una menor y a su madre como presuntas autoras de un delito de amenazas graves y otros de lesiones leves a otra menor de una banda rival en Valladolid. Es el cuarto suceso entre bandas juveniles resgistardo en la ciudad desde el 20 de febrero, cuando otro menor, que tiene 13 años, asesinó a un joven de 18 años por la rivalidad entre los Dominican Don»t Play y los Trinitarios.

Ete nuevo caso se produjo el 4 de febrero cuando una menor de edad, que paseaba por la calle Huelgas de la capital sobre las 22 horas en compañía de una amiga y una conocida, fue abordada por otras dos jóvenes a quienes conocían de vista, por estar vinculadas a un grupo juvenil violento contrario al que pertenece la víctima. Ese fue el motivo que propició que las dos jóvenes iniciaran una serie de amenazas verbales contras las tres chicas.

Las amenazas fueron creciendo en intensidad y en un momento dado, una de las presuntas autoras extrajo un cuchillo de cocina de entre sus ropas y amenazó con clavárselo a la víctima. A la agresión se sumó la madre de una de ellas que apareció en el lugar.

Cuando la víctima sacó su teléfono móvil para grabar la agresión, fue duramente increpada por las agresoras quienes llegaron a golpearla y tirarle del pelo para evitar ser grabadas. Fue en ese momento cuando varios ciudadanos testigos de la agresión intervinieron, forzando que las tres agresoras abandonasen el lugar a bordo de un turismo.

Poco después llegó al lugar de los hechos un indicativo de Policía Nacional uniformado que asistió a las víctimas de la agresión y recabó datos de las autoras, reflejando toda la información obtenida en un parte de intervención. Cuando posteriormente la víctima presentó denuncia en dependencias policiales dos días después, dado que se trataba de un asunto relacionado con grupos juveniles violentos, se hicieron cargo de la investigación de los hechos los agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional.

Tras diferentes pesquisas e investigaciones, los agentes determinaron la identidad de las tres agresoras, resultando dos de ellas esta semana como presuntas autoras de un delito de amenazas graves y otro de lesiones leves. Una de las dos detenidas es menor de edad mientras que la otra es la madre de la tercera implicada, quien ha resultado ser inimputable por ser menor de 14 años.

La detención de la menor ha sido comunicada a la Fiscalía de Menores, que ha determinado su ingreso en un centro de menores, mientras que la detenida mayor de edad fue puesta a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.

Es el cuarto caso registrado en la ciudad en enfrentamientos entre bandas rivales en los que están implicados menores desde que el 20 de febrero un niño de 13 (que es inimputable), una menor que tiene 17 años y una de 18 presuntamente mataron a cuchilladas a Juan Esteban Rubio, un joven de 18 años .

El 18 de enero, un joven menor de edad fue asaltado por otros tres jóvenes en la calle Canterac de la capital sobre las 18.00 horas. La investigación policial ha esclarecido que los tres asaltantes confundieron a la víctima con un miembro rival de un grupo juvenil violento, y, tras encararse con él, la emprendieron sorpresivamente a puñetazos y patadas con la víctima, que se hallaba indefensa.

Otra reyerta entre bandas latinas en Valladolid y, de nuevo, con menores involucrados, acabó con la detención de uno de ellos, de 16 años, después que miembros de los Dominican Don't Play y Trinitarios quedasen para pegarse en la plaza de la Circular menos de dos semanas después de producirse el crimen de Esteban Rubio.