UPL compromete soluciones “reales y efectivas” para la Montaña Oriental Leonesa frente a “las promesas vacías de los grandes partidos"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El número dos de la candidatura de Unión del Pueblo Leonés a las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, comprometió hoy la exigencia y la reivindicación de la formación para desarrollar y llevar a cabo soluciones “reales y efectivas” para la Montaña Oriental Leonesa, frente a las “promesas vacías de los grandes partidos siempre llegan en periodos electorales y que nunca se llevan a efecto”.

Santos encabezó este lunes la visita a la Montaña Oriental Leonesa con miembros de la candidatura de la formación leonesista, que recorrió durante la mañana Boñar y se trasladó a Cistierna, Sabero y Cubillas de Rueda, y donde recordó la “importancia” de que las palabras del candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se queden en “lo mismo de siempre” y acepten la propuesta anunciada por UPL para “constituir un consorcio con el Ayuntamiento de León para integrar Feve”.

Una línea ferroviaria que consideró “esencial” para la Montaña Oriental Leonesa, al “vertebrar una comarca que tanto ha dado y que ahora languidece por las nefastas políticas de los grandes partidos”. Así, que los trenes puedan llegar al centro de la ciudad de León resulta “clave” para mejorar las comunicaciones de estos pueblos con la capital, por lo que “no se puede seguir viendo cómo se tiran la pelota del PP al PSOE y a la inversa, sin hacer absolutamente nada”

El candidato leonesista ahondó también en la propuesta del PP de construir un nuevo centro de salud en Cistierna, que “se recupera en cada periodo electoral” a pesar de que “la realidad del compromiso del PP y de Fernández Mañueco con la sanidad rural es de no hacer absolutamente nada más que anuncios y promesas y nada más”.

En este sentido, Luis Mariano Santos puso de relieve la “urgencia” para los habitantes de Cistierna, Prioro, Valderrueda, Sabero, Prado de la Guzpeña, Crémenes, La Ercina, Boñar y los municipios de Riaño, a los que da servicio el centro de salud en una realidad por parte de la Junta de “incumplimientos, recortes y reducciones de horarios y promesas que provocaron movilizaciones vecinales para reclamar que la comarca no tenga servicios sanitarios de segunda”.

Ante toda la “propaganda electoral” de los diferentes partidos, Santos recordó que el compromiso de UPL con la Montaña Oriental Leonesa “es total”, tal y como afirmó que se demuestra en “las constantes iniciativas, enmiendas y propuestas para incentivar el empleo y la creación de empleo en la zona”. “Nosotros estamos con la gente, para que no tenga que marcharse de su tierra y que tenga alternativas para vivir aquí y no para rechazar planes de reindustrialización y fomento del empleo en nuestras cuencas mineras como hacen otros”, sentenció.

En una zona que “sufre de forma significativa las constantes caídas de cobertura y conexión que dificultan el día a día de los habitantes de la comarca”, el número dos de la candidatura de UPL a las Cortes refrendó “la necesidad” de mejorar la accesibilidad en los centros educativos como demandan los usuarios. “No necesitamos ocurrencias de recrecer o ampliar pantanos como aconsejan aquellos que no tienen ni idea de lo que son los pueblos de León”, concluyó.