La Diputación de León iniciará nuevas obras en la carretera de Villamizar en cuanto estén disponibles los terrenos

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León.EUROPA PRESS - Archivo

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El vicepresidente de la Diputación de León y diputado encargado del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha manifestado este lunes que la Institución provincial llevará a cabo nuevas obras en la carretera de Villamizar, la LE-6620, cuanto estén disponibles los terrenos necesarios.

En esta vía, con más de 36 kilómetros que dan servicio a seis localidades, la Diputación de León ya ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

En este sentido, el pasado año se realizaron trabajos en el inicio de la vía, en la localidad de Villamoratiel, en un tramo de cinco kilómetros. Además, Aller ha apuntado a que en estos momentos se llevan a cabo actuaciones en un tramo de tres kilómetros, ubicado al final de la carretera, en concreto en Villamartín de Don Sancho.

Por otro lado, la Institución provincial ya ha realizado un proyecto para otros cuatro kilómetros, el que une las localidades de Villamuñío y Villacintor, que ya cuenta con los terrenos necesarios para poder comenzar los trabajos.

Además, existe también otro proyecto que abarca siete kilómetros más, entre Villamoratiel y el Burgo Ranero. Según el diputado de Infraestructuras, con estos dos tramos únicamente estaría pendiente un tramo, entre Villacintor y Villamizar.

El proyecto, ya realizado

En este contexto, Aller ha explicado que, a pesar de que este último tramo también cuenta con un proyecto realizado desde la Institución provincial, el problema para el comienzo de las obras es que la Diputación no tiene a disposición los terrenos que son necesarios para ejecutarlo.

"El objetivo de la Diputación es poner en marcha las obras en el menor espacio de tiempo posible para solucionar los problemas que pueda generar el estado de esta carretera, y también las del resto de la provincia, para garantizar comunicaciones de calidad para todos los leoneses", ha recalcado.

Finalmente, ha recordado que recientemente se ha puesto en marcha la Oficina de Expropiaciones, que permitirá agilizar los trámites para la consecución de las actuaciones de mejora que necesita la red provincial.