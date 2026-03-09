Denuncian el estado de la carretera de Villamizar
Se trata de una vía de acceso al pueblo
Los vecinos de Villamizar han expresado su malestar por el deterioro de la carretera LE-5705, la única vía de acceso al pueblo, cuyo firme presenta numerosos baches y profundos socavones que, según denuncian, suponen un riesgo para la circulación.
La vía, competencia de la Diputación de León, discurre entre Villamuñio, Villacintor, Villamizar y Villamartín de Don Sancho, con el cruce hacia Almanza, y su estado ha generado reiteradas quejas por parte de los residentes, que reclaman una intervención urgente.
Los vecinos aseguran que llevan tiempo trasladando sus reclamaciones y esperan ahora ser atendidos para que se actúe cuanto antes.