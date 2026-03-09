Denuncian el estado de la carretera de Villamizar

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Los vecinos de Villamizar han expresado su malestar por el deterioro de la carretera LE-5705, la única vía de acceso al pueblo, cuyo firme presenta numerosos baches y profundos socavones que, según denuncian, suponen un riesgo para la circulación.

La vía, competencia de la Diputación de León, discurre entre Villamuñio, Villacintor, Villamizar y Villamartín de Don Sancho, con el cruce hacia Almanza, y su estado ha generado reiteradas quejas por parte de los residentes, que reclaman una intervención urgente.

Los vecinos aseguran que llevan tiempo trasladando sus reclamaciones y esperan ahora ser atendidos para que se actúe cuanto antes.