Sigue en directo el segundo debate electoral en Castilla y León
Diario de León emite el segundo cara a cara de las elecciones de Castilla y León que se celebran este domingo 15 de marzo
‘Minuto de plata’: Mañueco ofrece "ilusión", Martínez alza la “voz” por modernizar la Comunidad y Pollán alerta de los pactos PP-PSOE
El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy la “ilusión” de lo que está por llegar a Castilla y León para que sea una de las tres mejores autonomías donde vivir, mientras el socialista, Carlos Martínez, quiso “alzar la voz” para "cambiar", “transformar” y “modernizar” su tierra. Sin embargo, el aspirante de Vox, Carlos Pollán, alertó que sus dos rivales hacen como que se pelean, pero mantienen su pactos sobre el “fanatismo climático” y la “inmigración masiva”.
Este martes, los candidatos de PP, PSOE y Vox abrieron con el denominado ‘minuto de plata’ el segundo debate de estas elecciones autonómicas del 15 de marzo, organizado por Castilla y León Televisión (CyLTV), en el que respondieron a la pregunta: '¿Por qué, quiere ser presidente de Castilla y León?'.
En primer lugar, Carlos Pollán arrancó su intervención recordando que los ciudadanos pidieron en 2022 un “cambio de rumbo” y añadió que pese a las “trabas” del PP firmaron un acuerdo para acabar con las “políticas socialistas” que había aplicado el Partido Popular. Sin embargo, señaló que hace dos años la Junta aceptó la llegada de menores migrantes, lo que les hizo elegir sus “principios” sobre los “sillones” para no defraudar a sus votantes. Por ello, advirtió de que el “fanatismo climático” ha traído la “ruina” al campo y la inmigración, “inseguridad”.
En su turno, Carlos Martínez aseguró que quería ser presidente de la Comunidad porque él quiere y cree en la Comunidad y su gente y para que sus hijos se puedan quedar en Soria y sus amigos volver, tras marcharse por la falta de oportunidades. También consideró que Castilla y León era una “tierra de acogida” para recibir a los que quieran vivir en ella. Por ello, apostó por que la “voz” de Castilla y León se escuche para defender la “paz”, la “democracia” y los derechos de ciudadanía.
A continuación, Fernández Mañueco defendió su “orgullo” por la Comunidad, donde destacó hay “más gente trabajando que nunca” y donde se prestan “los mejores servicios”, con los “impuestos más bajos de la historia”. Frente a su “ilusión”, arremetió contra los que lo ven todo “gris” y piensan en “negativo”. “Quieren bronca y enfrentamiento”, dijo mientras ellos saben que “lo mejor está por llegar” a esta tierra. “Creemos en su futuro”, dijo porque tienen un “rumbo claro” para que la Comunidad sea una de las tres mejores comunidades donde vivir.
A continuación, se inició el debate sobre cuatro bloques temáticos, con una duración de 18 minutos cada uno. El primero de ellos está dedicado a medio ambiente, medio rural y despoblación; el segundo a servicios públicos, infraestructuras y vivienda; el tercero a economía y financiación autonómica, y el último a los pactos y regeneración democrática.
Los tres candidatos recalan de manera concentrada y amistosa y posan en el 'photocall' de CyLTV
Con concentración, pero sin dejar de lado la sonrisa. Los tres candidatos a la Presidencia del Partido Popular, PSOE y Vox llegaron a partir de 19.50 horas a la sede de Producción de Programas de CyLTV, en la capital vallisoletana, donde tuvo lugar el segundo debate electoral de la campaña autonómica.
El primero en llegar fue el candidato de Vox, Carlos Pollán, quien optó por un traje oscuro a dos pieza, con el pantalón gris y americana azul marino, que fue combinada con una corbata verde y zapatos negros.
Pollán fue recibido en la entrada del edificio en un ‘photocall’ para la ocasión por la consejera de RTVCyL, Soledad Uribarri, y por el director general de RTVCyL, Jorge Losada, cuyo candidato de Vox recaló acompañado por el portavoz de su formación en las Cortes, David Hierro; el responsable de Comunicación de la formación, Víctor Linares, así como varios asesores del equipo de campaña.
En segundo lugar hizo acto de `presencia el socialista, Carlos Martínez, que vestía traje azul marino, aunque más claro que el de Pollán; así como chaleco granate y corbata azul marino, además de zapatos negros.
El candidato del PSOE estuvo arropado por la cabeza de lista por León y una de las responsables de la campaña, Nuria Rubio, así como por el jefe de prensa del partido en la Comunidad, Manuel Iglesias, y dos asesores más, los sorianos Javier Muñoz Expósito y Sandra Boutefeu.
En tercer lugar llegó el 'popular, Alfonso Fernández Mañueco, quien, al igual que los candidatos de Vox y PSOE, fue recibido por Losada y Uribarri para, acto seguido, realizar una protocolaria foto de familia en los exteriores.
Mañueco también optó por una vestimenta oscura a partir de un traje azul marino y una corbata a juego del mismo color, aunque con pequeños detalles blancos y zapatos negros. Estuvo acompañado por la coordinadora de la campaña del PP, Isabel Blanco, los asesores Julio Revuelta y Susana Hernández.
El debate, que dará comienzo a las 21 horas, se dividirá en cuatro bloques temáticos, con el Medio Ambiente, medio rural y despoblación; Servicios públicos, infraestructura y vivienda; Economía y financiación autonómica; Pactos y regeneración democrática.