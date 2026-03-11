El PSOE expulsa a un concejal que se cambió de sexo para lograr ayudas: "No sé cómo no lo hacen más hombres"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, junto al cabeza de lista del PSOE por Palencia, Miguel Ángel Blanco; y a la secretaria general del partido en Palenica, Miriam Andrés, entre otros, ofrece declaraciones durante una visita a Palencia, en la plaza de la Inmaculada antes de visitar la Catedral.Brágimo

Publicado por Agencias Palencia Creado: Actualizado:

El PSOE ha decidido tramitar la expulsión del grupo municipal del concejal de Carrión de los Condes (Palencia), Manuel Garrido, tras anunciar a finales del año pasado su cambio de sexo, según el propio edil, para tener la «posibilidad de acceder a ayudas destinadas a mujeres rurales».

Frente a estas declaraciones, la secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, explicó que el concejal «no es afiliado del PSOE» y que sus comentarios sobre los beneficios que podría obtener «contravienen el código ético que firmó al figurar en las listas del partido». Andrés añadió que la expulsión se justifica porque «las leyes se hacen para garantizar derechos, no para favorecer fraudes» y que el incumplimiento del código ético es suficiente para que Garrido quede fuera del grupo socialista en el Ayuntamiento.

La secretaria general también aprovechó para subrayar que el PSOE mantiene una postura de transparencia y cumplimiento de sus principios frente a cualquier situación que pueda interpretarse como un incumplimiento.

Según publica el diario ABC en su edición de Castilla y León, Manuel Garrido, concejal del Partido Socialista en Carrión de los Condes, ha realizado un cambio registral de sexo y ha pasado desde el mes de diciembre a figurar legalmente como mujer, aunque en su documento nacional de identidad todavía aparece su nombre anterior.

Garrido ha justificado su decisión en que ello "le servirá para obtener beneficios", puesto que con su nueva condición legal podrá acceder a ayudas específicas para mujeres apicultoras en el marco de la PAC, ya que además de su actividad política también trabaja como apicultor y productor de miel.

"Lo qué no entiendo es por qué no lo hacen más hombres", ha asegurado en las declaraciones recogidas por el diario donde explica que tomó la decisión, en parte, como un "acto de rebeldía", al acogerse a esta posibilidad amparado por una ley que había impulsado su y que ha criticado "porque no le encuentro ningún sentido".Manuel Garrido, que además es apicultor, ha confirmado su transformación legal al sexo femenino a finales del año pasado con el objetivo de poder optar a ayudas dirigidas únicamente a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

El Partido Popular ha reaccionado en su cuenta de X criticando al PSOE por decir que nadie iba a cambiar su sexo legal para obtener ventajas cuando, en 2023, se aprobó el derecho al cambio registral de sexo de las personas.

"Hoy sabemos que eso no es verdad. Ha ocurrido y lo ha hecho un concejal del PSOE”, señala el Partido Popular.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha utilizado su cuenta de X para asegurar que "el PSOE ha abandonado a las mujeres, tanto que hasta un concejal socialista se cambia de sexo para obtener ayudas"

"El feminismo no es borrar a las mujeres, es defenderlas de esto", asegura Tellado en X