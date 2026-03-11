Mañueco ofrece un «rumbo claro», Pollán pide «sentido común» y Martínez insta a una gran «cambio»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Con concentración, pero sin dejar de lado la sonrisa. Así llegaron los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco por el PP, Carlos Martínez por el PSOE y Carlos Pollán por Vox, al segundo debate electoral en la sede de Producción de Programas de CyLTV, enValladolid.

Escalonados, llegaron a la sede de CyLTV, donde fueron recibidos por la consejera de la cadena, Soledad Uribarri, y por el director general de la televisión, Jorge Losada.

El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, pidió «abandonar el ruido y el enfrentamiento» y «votar certezas» el próximo domingo en las elecciones autonómicas. Durante el debate de CyLTV, consideró que la cita electoral «decide el modelo y futuro que queremos para Castilla y León y España».

Mañueco incidió en que «tiene la ambición de situar a la Comunidad entre las tres mejores de España, con un rumbo claro para las nueve provincias». Y se dirigió a los jóvenes que «tratan de abrirse camino», y les ofreció «oportunidades»; igual que a las familias les prometió «certidumbre»; «seguridad a los mayores, que tanto nos ha dado»; y el apoyo a los agricultores y ganaderos. Por último, ofreció «impulso y estabilidad» a los trabajadores y empresarios.

Mañueco aseguró que se han puesto de manifiesto «las dos formas de hacer en campaña», y contrapuso «las propuestas y gobierno» de los «populares» frente a la «bronca y bloqueo» que «representan PSOE y Vox».

El candidato del PSOE, Carlos Martínez, se comprometió a «cambiar la desidia y la holgazanería» en el Gobierno autonómico, de las que acusó al PP, por «capacidad de trabajo y proyecto político» si vence en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Aseguró que «nunca» sale «a por el bronce» y que de la ciudadanía «depende el futuro» de la Comunidad.

Martínez llamó al voto para «cambiar el sofá y la manta por una mesa de trabajo» en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. «Necesitamos ponernos a trabajar», continuó esgrimiendo, para señalar: «No podemos obviar la oportunidad para cambiar y modernizar Castilla y León». El candidfato socialista contrapuso «dos modelos»: el del Partido Popular, al que acusó de ser «más de lo mismo» y funcionar «por inercia» y con el «piloto automático», y el del PSOE, que aseguró que dará «un giro de guion que alce la voz en Bruselas y Madrid» a través de un proyecto «limpio, honesto, transparente y de futuro».

«No hay otra opción que votar al PSOE», concluyó Martínez, que pidió a la ciudadanía: «Elijan Castilla y León, elijan al PSOE, y elijan el cambio para cambiar el futuro».

El candidato de Vox, Carlos Pollán, apeló a una «oportunidad histórica que recupere el sentido común» en las elecciones autonómicas del domingo. Pollán se ofreció de alternativa entre la «mafia del PSOE y la estafa del PP» y defendió que su formación representa un «cambio de rumbo». Además, sostuvo que Vox es la «única garantía para defender la industria y el campo y recuperar la calidad de los servicios públicos». Por último, reclamó «acabar con la inmigración masiva que dispara la inseguridad y satura los servicios públicos», en favor, dijo, de la «prosperidad de los trabajadores y los jóvenes».

Los tres candidatos se atacaron entre sí, criticaron las propuestas de los otros partidos y también tuvieron tiempo para exponer sus programas políticos. El punto más candente, además de la economía y los inmigrantes, fue el de los pactos políticos tras el 15-M.

Mañueco aseguró que «sale a gobernar» para revalidar su cargo el 15 de marzo y acusó a Vox de no querer pactar «con nadie» por lo que se preguntó de qué sirve votarles. Advirtió además que jamás pactará con el PSOE. Carlos Martínez señaló que los populares y los de Santiago Abascal discuten, pero después de las elecciones se pondrán de acuerdo para poner «en venta» la Comunidad y con ello, dijo, los derechos de las mujeres, los trabajadores o el territorio. «Dejen de intentar engañar», apostilló. Carlos Pollán garantizó que su partido asegurará que habrá un «cambio» de políticas y advirtió de que pedirán «garantías» en los acuerdos.

Las urnas decidirán el 15-M el ganador.