La Junta traza su propio plan en CyL para frenar la escalada de precios

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que en los últimos días han mantenido contactos con los sectores afectados por el alza del precio de los carburantes por la guerra en Oriente Medio, a través de varias consejerías, y apuntó a las organizaciones profesionales agrarias, los transportistas, tanto de pasajeros, Fecalbus, como de mercancías, organizaciones empresariales, cámaras de Comercio, sindicatos, y los principales sectores productivos y empresas más internacionalizadas con los mayores impactos.

Al respecto, el consejero de Economía y Hacienda recordó que la Junta adoptó medidas en su momento con la guerra de Ucrania, y también con los aranceles de Trump, y expuso que en la guerra actual de EE UU e Israel contra Irán, están «escuchando las demandas y planteamientos de alternativas en función de las circunstancias y duración de este periodo» desde los diferentes sectores.

"Estamos escuchando esas demandas y naturalmente plantearemos alternativas", ha afirmado el portavoz, quien ha recordado que la Junta ya puso en marcha iniciativas similares ante el impacto de la guerra de Ucrania o los aranceles de Estados Unidos el pasado año.

Asimismo, Carriedo no descartó ayer elevar de nuevo la dieta que cobran los empleados públicos que tiene que usar su vehículo particular en desplazamientos laborales, una decisión que se adoptará, dijo, «en función de la evolución de los precios en el futuro inmediato». Carriedo respondía así a la petición efectuada esta mañana por el sindicato CSIF para que la Junta eleve esa dieta hasta los 0,31 euros por kilómetros, desde los 0,26 actuales, que se acordó en 2024, algo que ya acometió, recordó, con el conflicto ucraniano.