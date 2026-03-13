A las urnas sin lluvia y con subida de temperatura

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La jornada electoral en Castilla y León este domingo, 15 de marzo, se prevé con un tiempo «tranquilo» y sin precipitaciones, ya que tras el paso de un frente este viernes, 13 de marzo, y un descenso de temperaturas el sábado, jornada de reflexión, los termómetros volverán a subir el domingo.

Así lo ha explicado ayer el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Castilla y León, Manuel Mora, que ha señalado que tras la estabilidad de los dos últimos días, el viernes un frente frío «barrerá» la comunidad de este a oeste y dejará precipitaciones débiles, que pueden ser «moderadas» en el extremo norte, con nieve en las últimas horas del viernes por encima de los 1.200 metros.

Ya el sábado la situación será de precipitaciones «muy débiles y aisladas» con tendencia a la nubosidad, aunque sí que se notará una bajada «notable» de la temperatura debido al mencionado frente frío. Mora prevé que probablemente se inicien avisos de nieve, aunque con acumulación «no muy significativa» y sólo por encima de 1.000 metros en la cordillera cantábrica.

El domingo la mejoría será perceptible, con ascenso de las temperaturas y sin esperar precipitaciones, de tal modo que Mora define el día de las elecciones como una jornada «en principio tranquila, sin avisos». Además, dará comienzo a un periodo estable y sin precipitaciones que «probablemente avance durante toda la semana».

El dispositivo electoral ya está en marcha, con más de 30.000 personas trabajando para las elecciones autonómicas del domingo. A los 13.410 miembros de las mesas electorales se suman los 4.470 representantes de la Administración —uno por mesa electoral-, 1.228 secretarios municipales, 123 jueces de primera instancia, 2.125 jueces de paz, 144 empleados de la Junta, 306 personas que integran las diferentes juntas electorales. Además, la Guardia Civil movilizará más de 6.000 efectivos, el Cuerpo Nacional de Policía 2.185 y las diversas policías locales 624.

Correos ha admitido un total de 51.144 votos por correo para las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el próximo domingo, 15 de marzo, y que suponen un 6,76 por ciento más que los recibidos para los anteriores comicios en esa comunidad, en febrero del 2022.

Los votos emitidos representan el 94,16% de las solicitudes admitidas, una ratio de conversión similar a la registrada en el anterior proceso electoral autonómico en Castilla y León (93,87% en 2022).

Por provincias, los votos admitidos por correo han sido en Ávila 2.997, en Burgos 7.966, en León 9.860, en Palencia 3.967, en Salamanca 6.935, en Segovia 2.716, en Soria 2.550, en Valladolid 10.292 y en Zamora 3.861.