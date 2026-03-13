Mañueco: «Nadie se tiene que quedar en casa»

Publicado por ICAL Ávila Creado: Actualizado:

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó ayer un “respaldo importante” en las urnas el domingo, 15 de marzo, para que su “proyecto de futuro” se convierta en una “realidad”. “Nadie se tiene que quedar en casa», dijo. En estas “horas decisivas», advirtió de que lo que suceda en las elecciones autonómicas marcará los próximos cuatro años.

“No nos fiemos de las encuestas”, reiteró el candidato ‘popular’ ante las filtraciones “de todo tipo y condición”, porque recordó la “de verdad” es la del 15 de marzo. De esta forma, recordó a los dirigentes de su partido que no se pueden permitir el “lujo” de “bajar los brazos” cuando quedan dos días de campaña electoral. “Os necesito, de verdad, a todos vosotros”, apuntó para reconocer el trabajo “fantástico” que han hecho estas dos semanas.

Mañueco presumió de “balance de gestión” y de tener un “rumbo claro”, pidió no caer en “equívocos”, “ni en malos entendidos”, ya consideró en este “momento de la verdad” y reclamó el voto para las “certezas” del PP.