Diario de León

Elecciones 15-M

UPL fija su objetivo electoral en conseguir un grupo parlamentario propio

Alicia Gallego lamenta la “confrontación y ataques” entres sus adversarios y hacia los leonesistas

La candidatura de UPL hizo balance ayer.

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ICAL

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“El día 15 cambiarán las cosas”. Es la afirmación que hizo hoy la secretaria general de La Unión del Pueblo Leonés y cabeza de lista en las elecciones del domingo, Alicia Gallego, en la comparecencia de balance de campaña electoral en la que aseguró que la formación leonesista “ha hecho los deberes” y afronta la jornada del domingo con el objetivo de conseguir un grupo parlamentario propio.

Gallego aseguró hacer comprobado en la ciudadanía las “ganas de poder cambiar las políticas actuales y revertir la situación”. “Estamos más contentos que nunca porque las sensaciones son muy positivas” afirmó y volvió a criticar la ausencia de UPL en los debates electorales televisados.

“Han decidido que no estuviéramos presentes, pero la campaña se hace en la calle y en los cuatro años anteriores”, manifestó. También se refirió al resto de partidos políticos y en cómo han desarrollado sus respectivas campañas. “No he visto más que la confrontación y el ataque, también hacia nosotros, quizá más en base al miedo que tienen ellos”, dijo.

Respecto a las consideraciones del aspirante del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, sobre el leonesismo o los carnés de leonesismo comentó que “es difícil entenderle. Efectivamente, no es una cuestión de carnés, es una cuestión de hacer y lo que tienen que hacer los representantes el PSOE es ejecutar proyectos. Debería aclarar qué entiende por leonesismo y pedir a sus procuradores iniciativas para León”.

Gallego dijo tener muy buenas expectativas en Zamora y Salamanca gracias al trabajo de los candidatos, igual que en la comarca del Bierzo, donde dijo haber tenido también “una acogida muy positiva”.

Acto de fin de campaña de la UPL.

 DL

Acto de fin de campaña de la UPL

Acto de fin de campaña de la UPL.

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Acto de fin de campaña de la UPL

Acto de fin de campaña de la UPL.

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Acto de fin de campaña de la UPL

Acto de fin de campaña de la UPL.

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Acto de fin de campaña de la UPL

Acto de fin de campaña de la UPL.

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Acto de fin de campaña de la UPL

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Acto de fin de campaña de la UPL

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