Un votante obsequia con pasteles a los integrantes de la mesa electoral de Cabañas Raras.ICAL

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Un pastelero berciano que ejerció su derecho en la mesa electoral ubicada en el Ayuntamiento de Cabañas Raras quiso alegrar la jornada a sus integrantes y les obsequió con una bandeja de pasteles de la confitería, La Campesina, que regenta en la localidad ponferradina de Columbrianos.

El vecino, que acudió a votar a la hora de comer, quiso dejar los pasteles al alcalde, Manuel García Marqués, que ejerce como apoderado de su partido (PP) para que los repartiese y éste le dijo que se los entregase a la presidenta y a la vocal de la mesa.

En el capítulo de anécdotas de la jornada se incluye también la protagonizada por un hombre de mediana edad, que acudió al colegio instalado en la sede de la Delegación Territorial de la Junta en León y que preguntó a los presentes “cuál era la mesa del PP” para otorgarles su apoyo.