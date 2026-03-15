La participación sube 1,5 puntos en las elecciones en Castilla y León hasta las seis de la tarde

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La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se sitúa en el 53,18 por ciento, 1,56 puntos más que en los comicios de 2022 y con aumento en todas las provincias menos en Ávila, según los datos del segundo recuento ofrecido a las 18.00 horas por la Junta.

Así lo refleja el Ejecutivo autonómico en la página web oficial de las elecciones, donde indica que son más de 1.012.650 las personas que ya han ejercido su derecho a voto en los comicios de este 15 de marzo en el que la participación ha crecido en todas las provincias menos en Ávila.

En concreto, en la circunscripción electoral de Ávila la participación se sitúa en el 52,52 por ciento, 0,10 puntos menos que en los últimos comicios, celebrados en febrero de 2022.

Por otro lado, en Burgos la participación se coloca en el 52,46 por ciento, 1,41 puntos más; en León, en el 51,11 por ciento, 2,57 puntos más; en Palencia, en el 54,43 por ciento, 2,03 puntos más; en Salamanca, en el 52,09 por ciento, 1,08 puntos más; en Segovia, en el 54,06 por ciento, 0,75 puntos más; en Soria, en el 53,93 por ciento, 1,97 puntos más; en Valladolid, en el 56,23 por ciento, 1,17 puntos más, y en Zamora, en el 51,32 por ciento, 2,45 puntos más.

Este es el último avance de participación facilitado por la Junta, que ofrecerá nuevos datos a partir de las 21.00 horas.

Distribución de la participación en la provincia a las 18:00



Distribución de la participación en la provincia a las 18:00.JCYL

El mapa presentado detalla la evolución de la participación ciudadana en los municipios de la provincia de León hasta las 18:00 horas del 15 de marzo de 2026, comparando los datos actuales con los obtenidos en los comicios autonómicos de 2022. La escala cromática empleada permite identificar que la tendencia predominante en la provincia es un incremento en la afluencia a las urnas, representado por las diversas tonalidades de azul.

Las zonas con un azul más intenso indican un crecimiento superior a los 7 puntos porcentuales respecto a la convocatoria anterior, localizándose de manera notable en diversos municipios de la comarca de El Bierzo y en áreas de la montaña central leonesa. Por el contrario, la tonalidad azul claro, que es la que cubre la mayor superficie del mapa, refleja un aumento sostenido de aproximadamente 3 puntos, lo que sugiere una movilización generalizada en gran parte del territorio provincial.

En el extremo opuesto, el mapa identifica áreas con un comportamiento regresivo en la participación, marcadas en tonos anaranjados y ocres. Estos descensos son más visibles en el sector oriental de la provincia, en la frontera con Palencia, así como en enclaves específicos de las zonas de Astorga y La Bañeza. Los municipios en color ocre oscuro señalan las caídas más pronunciadas, superando los 7 puntos de diferencia negativa.

En términos globales para la provincia de León, el dato oficial registrado a las 18:00 horas sitúa la participación en un 51,11%. Esta cifra representa un incremento neto de 2,57 puntos porcentuales en comparación con la misma franja horaria de las elecciones de 2022, consolidando a León como una de las circunscripciones con mayor dinamismo en la jornada electoral de Castilla y León.