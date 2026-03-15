Sahagún acude fiel a las urnas en una jornada marcada por la reivindicación rural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde primeras horas de la mañana, el goteo de vecinos en los colegios electorales de Sahagún ha sido constante. Bajo un cielo que alternaba claros y nubes, la Villa Facundina ha vivido una jornada electoral con la tranquilidad habitual, pero con una sensación de importancia renovada. Los ciudadanos no solo eligen hoy a sus representantes en las Cortes de Castilla y León, sino que depositan en las urnas sus esperanzas para frenar la despoblación y mejorar la conectividad de la zona.

A mediodía, la participación en el municipio mostraba una tendencia al alza respecto a comicios anteriores, en sintonía con el incremento generalizado que se ha registrado en toda la provincia de León. En las puertas del colegio electoral, las conversaciones entre vecinos giraban en torno a temas comunes: la sanidad rural, el mantenimiento de las escuelas y la necesidad de incentivos para el sector agrícola y ganadero, pilares fundamentales de la economía del sureste leonés.

Los candidatos locales y comarcales que han acudido a votar han coincidido en señalar la relevancia de estas elecciones para el futuro de la autonomía. "Es el momento de que la voz de los pueblos se escuche en Valladolid con fuerza", comentaba uno de los votantes tras ejercer su derecho. La logística en las mesas se ha desarrollado sin incidencias reseñables, facilitando que tanto jóvenes como mayores pudieran votar con agilidad.

Se espera que el recuento de votos comience puntualmente a las 20:00 horas, tras el cierre de los colegios. Sahagún será, una vez más, un termómetro clave para medir el equilibrio de fuerzas entre los bloques mayoritarios y el empuje de las formaciones leonesistas, que en esta campaña han puesto especial énfasis en el desarrollo de infraestructuras para la comarca.