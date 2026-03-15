Olleros de Sabero se moviliza en las urnas: la montaña leonesa decide su futuro en las autonómicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde las nueve de la mañana, el goteo de ciudadanos ha sido constante en el centro de votación de Olleros de Sabero. En esta jornada de domingo, 15 de marzo de 2026, los vecinos han dejado a un lado sus rutinas habituales para participar en las elecciones a las Cortes de Castilla y León, en un ambiente de absoluta tranquilidad y civismo.

El colegio electoral, ubicado en las antiguas escuelas, ha registrado una afluencia significativa durante las primeras horas del día. Entre los votantes predominaba un perfil de edad avanzada, aunque también se ha podido ver a jóvenes que ejercían su derecho al sufragio por primera vez. Para muchos vecinos de esta histórica cuenca minera, la cita de hoy no es solo un trámite administrativo, sino una oportunidad para poner sobre la mesa las necesidades de la montaña leonesa, como la sanidad rural y las infraestructuras.

La jornada se está desarrollando sin incidentes reseñables bajo la supervisión de los miembros de las mesas, quienes han destacado la rapidez del proceso. A mediodía, la participación en la zona mostraba una tendencia al alza respecto a los comicios de 2022, siguiendo la tónica general de la provincia de León, donde el compromiso del electorado parece haberse reactivado en esta convocatoria.

Se espera que el flujo de votantes continúe de manera sostenida hasta el cierre de las urnas a las 20:00 horas. A partir de ese momento, Olleros de Sabero, junto al resto de la comunidad, iniciará el recuento que determinará la composición de las próximas Cortes y el rumbo político de Castilla y León para los próximos cuatro años.