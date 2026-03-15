Las fotos de la jornada electoral del 15-M en León

León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.Virginia Moran

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La jornada electoral del 15 de mayo en la provincia de León ha transcurrido, hasta el momento de este análisis, con una destacable normalidad. El proceso de constitución de mesas electorales se completó sin incidentes reseñables, logrando la totalidad de las infraestructuras operativas en el horario previsto. Este inicio de jornada ha dado paso a una afluencia de votantes significativa, superando en varios puntos los datos de participación de la anterior convocatoria electoral en horas clave.

Los datos relativos a la constitución de mesas para el 15-M en León son concluyentes: el 100% de las 675 mesas totales se constituyeron correctamente. Esta cifra implica que ninguna mesa tuvo que ser suspendida ni se registraron retrasos significativos que impidieran el inicio puntual de la votación. En paralelo, las cifras sobre el censo electoral también reflejan una coincidencia total, con el 100% del censo constituido (370.926 personas), sin registrarse incidencias en este aspecto. Estos indicadores apuntan a un proceso organizativo sólido y a una respuesta técnica eficiente de los ciudadanos llamados a formar parte de las mesas.

En cuanto a la participación ciudadana, los registros disponibles hasta el avance de las 18:00 horas confirman una tendencia alcista a lo largo de la jornada, superando sistemáticamente los resultados de la anterior contienda electoral. Al mediodía (11:30 h), la participación ya era del 11,86%, frente al 10,01% de hace cuatro años. Esta diferencia se mantuvo y amplió en el segundo avance (14:00 h), alcanzando el 34,64% comparado con el 32,00% previo. El dato más reciente, el de las 18:00 horas, consolida esta tendencia con un 51,13% de participación, más de dos puntos y medio por encima del 48,54% registrado a la misma hora en la anterior elección. En términos absolutos, esto se traduce en 189.662 votos emitidos hasta esa hora, frente a los 183.382 precedentes.

Al profundizar en el desglose por municipios, se observa un comportamiento polarizado en la movilización del electorado según las zonas geográficas. Mientras que localidades como Astorga y Arganza lideran el crecimiento de la participación con incrementos que superan los 3 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2022, otros núcleos muestran una tendencia a la baja o un estancamiento técnico. Destaca el caso de Balboa, donde la afluencia a las urnas ha sufrido una caída significativa de 5,52 puntos, situándose en un 50,20%. Por su parte, municipios con menor densidad demográfica, como Barjas, registran los índices de participación más discretos de la tabla analizada (36,43%), a pesar de haber mejorado ligeramente sus propios registros previos. Esta distribución de los datos sugiere que, aunque el interés general en la provincia de León ha aumentado, factores locales o sociodemográficos específicos han condicionado la respuesta ciudadana en determinadas comarcas del Bierzo y la montaña leonesa.