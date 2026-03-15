Martínez, a su llegada al hotel: "Vamos a romper los sondeos, como dice Zapatero"

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El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, se mostró nervioso pero confiado a su llegada al hotel Convento de San Francisco de Soria, donde sigue hoy los resultados de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, y donde aseguró: “Vamos a romper los sondes, como dice Zapatero”.

Martínez, en declaraciones recogidas por Ical, señaló asimismo que “dar la sorpresa es lo bueno”, tras ser preguntado por la posibilidad de ganar las elecciones autonómicas: “Yo creo que sí”.

Acompañado por el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, y por miembros de la formación socialista soriana, Martínez también respondió sobre los posibles nervios de su primera jornada electoral como candidato del PSOE a la Presidencia autonómica: “¿Tú que crees?”, dijo sonriendo a las cámaras.