UPL se queda con 3 procuradores y está abocada de nuevo al grupo mixto

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

UPL se queda con tres procuradores. Pese a las aspiraciones leonesistas de conseguir un grupo parlamentario propio, finalmente, volverán a ser tres los representantes en las Cortes. Con Alicia Gallego, que encabezó la candidatura, se sentarán en Valladolid otra vez Luis Mariano Santos y se estrenará Rosa María Quintanilla.

«Estamos satisfechos porque UPL se ha consolidado como tercera fuerza en León», remarcó Gallego, quien no pudo ocultar que pese al aumento de votos a nivel autonómico los leonesistas no lograron su meta de un grupo parlamentario propio. Necesitaban un 5% de los votos totales y no llegaron al 4,5%. «La provincia ha respondido, no hemos conseguido nuestro propósito, pero nos hemos consolidado, es un gran resultado. Nos hemos hecho fuertes, pero el Bierzo nos ha vuelto a dañar, no hemos llegado con el mensaje; hemos conseguido más votos; el Bierzo es socialista», apuntó Santos, tras restar importancia a la crisis con José Ramón García.

UPL ha crecido en votos, pero en el municipio de León, con cifras similares a 2022, ha pasado a ser la segunda fuerza política y en San Andrés del Rabanedo, donde ostenta la Alcaldía, la merma de votantes ha sido considerable, rozando el millar. Pese a todo, los leonesistas ensalzaron su victoria en medio centenar de municipios y los votos arañados en Zamora y Salamanca, donde se ha convertido «en la cuarta fuerza política».

Trasladar la política nacional a la campaña autonómica, con la presencia de los grandes líderes de forma constante pidiendo el voto, ha sido para Gallego una forma de desviar los intereses reales de los ciudadanos. «Después cuatro años, pese a las zancadillas, somos la tercera fuerza, haber conseguido el grupo hubiera sido mejor, porque podríamos canalizar mejor nuestras propuestas, pero seguiremos trabajando y luchando por la Región Leonesa y en los próximos cuatro años pelearemos que la autonomía sea una realidad», sentenció.

Gallego avanzó que de cara a las municipales la UPL «seguirá consolidando su estructura orgánica» y que presentarán de nuevo «batalla» para reiterar su mensaje de que el objetivo seguirá siendo «que la Región Leonesa consiga estar en el que sitio que se merece y que la cohesión social y territorial sea una realidad».

La leonesista no descartó la posibilidad de volver a conformar un grupo mixto con otras fuerzas políticas y no descartó apoyar unos presupuestos populares «para que la inversión llegue», eso sí, incidió en que UPL para ello sería «reivindicativa». Añadió que si el PP no logra un acuerdo de gobernabilidad se repetirán las elecciones «si le interesa a Feijóo». «Primero es la investidura y veremos cómo de difícil se lo pone Vox, con los pactos en Madrid», remarcó.