Cendón: "Tristemente no sumamos mayoría y PP y la extrema derecha sí"

El ambiente en la sede del PSOE de León es enrarecido. Por un lado, las personas que se van acercando muestran su felicidad por haber subido dos escaños, siendo que, según los sondeos, parecía que el resultado no iba a ser el mejor. Por otro lado, a pesar de la mejoría de sus resultados la alegría no es máxima, ya que, los militantes ven prácticamente imposible que Carlos Martínez pueda conseguir llegar a la mayoría absoluta.

Cendón muestra sus condolencias por Leónides Bayón

Javier Alfonso-Cendón ha querido mandar su ánimo y condolencias a la familia de Leónides Bayón, alcalde de Gradefes, quién ha fallecido en el día de hoy. Luego ha querido destacar que el día de hoy ha sido una "jornada ejemplar" en cuanto a democracia. También ha querido hacer análisis de los resultados, donde ha destacado que "el PSOE ha ganado en la provincia de León y que ha mejorado los resultados del 2022. A pesar de los resultados positivos para el PSOE leonés, Cendón ha querido recalcar que "tristemente no suman mayoría y si lo hace la derecha y la extrema derecha".

Nuria Rubio, por su parte, ha querido transmitir también sus condolencias a los familiares de Leónides. En términos de campaña, ha destacado al "grupo que conforma una familia que ningún partido puede decirlo". Por supuesto, también ha tenido unas bonitas palabras hacia Carlos Martínez, candidato a presidente de las Cortes de Castilla y León, dándole la enhorabuena por los resultados obtenidos, a pesar de que las encuestas "quisieran intentar minarnos la moral". Sobre el Partido Popular, Rubio ha transmitido que "hay municipios donde también han sido castigados, que no solo ellos han sufrido ese castigo" y que "hay que ver qué ocurre ahora, pero nosotros tenemos un proyecto largo con un comienzo positivo". Los medios de comunicación también han estado presentes en el discurso de Rubio, donde ha querido trasladar que el "PP ha tenido un apoyo mediático mayor".

​Mario Rivas, candidato a las Cortes también quiso intervenir comentando que "el camino es largo y que están preparados para dar lo mejor de sí".

​Para finalizar los discursos, la ejecutiva provincial se hizo una foto realizando el gesto de "la cejita" en agradecimiento al apoyo que han recibido del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero.