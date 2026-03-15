Feijoó felicita a Mañueco por el triunfo en las elecciones

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de fin de campaña del PPCyL en ValladolidRubén Cacho

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El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha mantenido una conversación telefónica con el candidato de la formación en las elecciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, según han confirmado fuentes de Génova. El presidente de los ‘populares’ se encuentra siguiendo el escrutinio en la séptima planta de la sede nacional del PP en la madrileña calle de Génova y, apenas hace unos minutos, ha conversado telefónicamente con Mañueco. Además, se han emplazado a realizar una videollamada a lo largo de la noche, posiblemente "después" de que el candidato comparezca ante los medios en Salamanca.

En cuanto al resultado, con un 80 por ciento de los votos escrutados, en el PP se encuentran "muy contentos" y no ocultan "cierta euforia". Ponen el acento, además, en que no solo el PP ha ganado las elecciones, sino que la derecha "ha arrasado" a la izquierda en la Comunidad.

El líder nacional del PP ha llegado a la sede nacional, en compañía de su equipo, en toro a las 20.30 horas, una vez que se cerraron los colegios electorales en la región. Desde la formación popular se aseguraba que existía "tranquilidad" ante el desarrollo de la noche electoral.