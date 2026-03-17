Iberdrola beca a dos alumnos de Castilla y León

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El vallisoletano Juan de Gracia, ingeniero industrial formado en la Universidad Pontificia Comillas (ICAI), y el palentino Marcos Ochoa Gil, estudiante del doble grado en Ingeniería Industrial y ADE, del mismo centro, recibieron ayer las Becas Iberdrola, con las que la compañía energética «refuerza» su compromiso con el progreso económico y social y su apuesta por el futuro laboral de las nuevas generaciones a través de la educación y la cultura.

El rey Felipe VI presidió, acompañado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el acto de entrega de las Becas 2025-2026 de la compañía. Estas ayudas tienen como objetivo impulsar la formación de excelencia, el desarrollo profesional y la mejora de la empleabilidad, informa Ical.

Entre los becados de Castilla y León destacan perfiles como el del vallisoletano Juan de Gracia, ingeniero industrial formado en ICAI, donde cursó el doble máster en Ingeniería Industrial y Smart Grids, programa por el que obtuvo la beca. Durante varios meses trabajó en Iberdrola en el ámbito de la digitalización de las redes de distribución eléctrica, donde desarrolló su trabajo fin de máster a partir del análisis de soluciones tecnológicas aplicables a la red de la compañía, una experiencia clave para su posterior trayectoria profesional en el sector energético.

Junto a él, el palentino Marcos Ochoa Gil, estudiante del doble grado en Ingeniería Industrial y ADE en la Universidad Pontificia Comillas (ICAI), que pone en valor el apoyo de Iberdrola como «elemento decisivo» para acceder a una formación de excelencia, destacando el alto nivel académico, la formación integral y la proyección internacional de sus estudios. Ambos representan el talento joven de Castilla y León que, gracias a estas ayudas, «se forma y se incorpora a un sector estratégico como el energético».

La iniciativa se enmarca en las políticas de gestión de personas de Iberdrola para ayudar a la formación en la excelencia.