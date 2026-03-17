Martínez dice que inicia una «nueva campaña electoral"

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia, Carlos Martínez, ha asegurado que no propiciará la investidura del candidato del PP y presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al que ve «incapacitado", y ha señalado que comienza una «nueva campaña electoral» ante una posible repetición. Ha descartado propiciar «ningún tipo de acuerdo ni investidura", porque el 'popular' está «incapacitado» pues «ha mordido la mano que de forma generosa» le tendió con la opción de que gobernase la lista más votada. No obstante, ha precisado que el PSOE sí estará para «abordar temas de la Comunidad", pero no para una investidura en la que el PP ya ha elegido al «socio preferente", Vox, y mientras Fernández Mañueco ya sabe que el «partido se está jugando en Madrid entre Feijóo y Abascal». Tras la jornada electoral y ante el escenario en el que, considera, van a negociar PP y Vox y sume la Comunidad en una «parálisis", ha señalado que el PSOE arranca este lunes una nueva campaña electoral y lo va a hacer en torno a temas de «urgencia». En primer lugar, ha convocado para el miércoles una reunión del grupo parlamentario electo para una «primera toma de contacto» y valorar las iniciativas que puedan plantear «con un horizonte de corto plazo». El líder socialista baraja así la opción de la repetición electoral, una situación que su formación celebra si ello supone que el PP no alcanza un acuerdo con Vox para «normalizarlo». «Todos estamos cansado de esta situación", ha reconocido, no obstante, para censurar que Fernández Mañueco no haya sido capaz de «cogerle la mano» cuando se la tendió «hace a penas unos días». "Hoy estaríamos hablando de que nosotros estaríamos cumpliendo nuestra palabra y estaríamos hablando de un gobierno rápido, poniendo presupuestos encima de la mesa, generando la ley de despoblación, la ley de organización del territorio", ha apuntado sobre lo que podría haber sucedido de haber aceptado el 'popular' la propuesta de dejar gobernar a la primera fuerza. Con todo, Martínez también ha admitido que se tiene que hacer una «reflexión» sobre los resultados electorales ya que el PSOE aspiraba a ser esa primera fuerza y también hay que analizar sobre la forma en la que «la derecha se ha movilizado en torno al soldado Mañueco». Asimismo, ha incidido en que «no tener un partido puente» del PSOE en la Comunidad «dificulta la realidad del asentamiento de un cambio".