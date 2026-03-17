Abascal mantiene sus premisas para entrar con el PP en los gobiernos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Vox, Santiago Abascal, expresó este lunes la voluntad inequívoca de su partido por entrar en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, aunque condicionó la participación en los ejecutivos a que antes se alcancen «acuerdos programáticos». «Tras Extremadura dijimos claramente que íbamos a entrar en los gobiernos, pero había que negociar un programa, y ahí es donde el PP está poniendo zancadillas. Si hay un acuerdo programático, entraremos. Si no lo hay, el PP siempre tendrá al PSOE", avisó Abascal, que reclamó a los populares «una negociación entre adultos» y les recordó que su prioridad sigue siendo «medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías", entre las que citó la posibilidad de acudir a un notario para registrar los acuerdos o establecer «penalizaciones». «Tenemos el mandato de entendernos", admitió. Abascal no quiso esconder su desconfianza hacia el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Justificó la necesidad de garantías (sin especificar cuáles) porque «cuando se negocia con el PP hay que actuar de esta manera» y puso sobre la mesa los viejos agravios que condujeron a la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos en 2024. «Si el PP piensa nuevamente que puede venir con la recortada y atracarnos, que pierda toda esperanza", se hizo fuerte. Lejos de asumir que la subida de un solo parlamentario haya sido una decepción, el presidente de Vox, que analizó junto a la cúpula de su partido los resultados de Castilla y León, cree que los 14 escaños y el 18,9% de votos son un «resultado histórico». Abascal respaldó públicamente a su candidato, Carlos Pollán, y proclamó que la formación «no ha tocado techo». «Vox es el partido que más ha crecido y que sigue creciendo. Son nuestros adversarios, que seguirán anunciando nuestro certificado de defunción, los que afirman que no hemos alcanzado las expectativas", señaló el líder de la derecha radical. La supuesta existencia de diferentes PP, uno de los argumentos preferidos de Vox contra Feijóo, volvió a aparecer este lunes. «¿Quién es el PP?", se cuestionó Abascal: «¿Feijóo, que dice que no podemos estar fuera de los gobiernos? ¿Aznar, que dice que somos populistas como Podemos? ¿Rajoy, que nos llama extremistas? ¿Mañueco, que nos ha acusado de querer tirar a humanos al mar? Nos hacen la guerra sucia y luego nos dicen que tenemos que gobernar con ellos", se revolvió. Abascal insistió en reprochar a Feijóo sus palabras contra Vox. «Se ha hartado de decir que no queremos entra en los gobiernos, que no queremos asumir el desgaste, que no tenemos valor y que salimos corriendo. Pues tengo que decirle que Vox va a gobernar en las tres regiones", adelantó. Entre las preocupaciones de Vox está Se acabó la fiesta (SALF), el partido del activista Alvise Pérez, que logró el 1,4% de los votos en Castilla y León, pero que 'privó' a la formación de Abascal de tres diputados. El presidente del partido, sin embargo, cree que SALF es «una fuerza minoritaria» que «probablemente nunca obtendrá representación", aunque expresó su «absoluto respeto» a sus votantes.

«Si el PP piensa que puede venir con la recortada y atracarnos, que pierda toda esperanza»