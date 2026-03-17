Diario de León

Sumar defiende un proyecto «ganador y de reencuentro» para ir a la «ofensiva"

La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández.

La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández.borja sánchez trillo

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Agencias

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La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reivindicado que la izquierda alternativa tiene que propiciar un espacio de «reencuentro» entre todas las organizaciones como reacción al varapalo de los comicios del 15M y ha reivindicado que junto a sus aliados ya impulsa un proyecto «ganador». A su juicio, el tiempo de la reflexión de las organizaciones políticas «llega a su fin» y todas las organizaciones tienen que reorganizarse para «salir a la ofensiva» con un sujeto político que permita revalidar un tercer gobierno de coalición. Ha subrayado que el resultado en CyL es «malo» y «duro» para su formación, que concurrió junto a IU, y para la izquierda en general al quedarse sin representación en el parlamento autonómico tanto ellos como Podemos. En todo caso, Hernández ha diagnosticado que la respuesta a este golpe electoral es seguir el «mandato del pueblo progresista del país» y conformar un proyecto «ambicioso", que «ilusione» con «capacidad de movilizar» como también apela el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Y en esa tarea ha reivindicado la revalidación de la alianza electoral entre Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid. «Necesitamos articular más procesos de reencuentro para ser competitivos", ha diagnosticado para desgranar que la mera apelación a la unidad no basta. Cuestionada sobre si las elecciones en Andalucía cambiarán el panorama de alianzas en la izquierda, que también se dirige a la fragmentación en esos comicios, la dirigente de Sumar ha subrayado que esa materia es competencia de Sumar en Andalucía, que es coherente con el mandato general de impulsar las candidaturas más amplias posibles. Es más, ha subrayado que Movimiento Sumar siempre ha defendido la necesidad de «ensanchar el espacio» y lograr fórmulas de acuerdo entre todos los actores políticos.

Podemos asume que el resultado ha sido un «palo enorme»

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que el partido reflexionará sobre su estrategia política tras el «palo enorme» que han supuesto los comicios en Castilla y León, donde la formación ha quedado como fuerza extraparlamentaria, cuyas conclusiones se conocerán en «próximos días». No obstante, no ha concretado si habrá candidatura de unidad en Andalucía con IU o Sumar, con los que compitieron este domingo, o habrá división de candidaturas, al recalcar simplemente que esa decisión les compete a la dirección autonómica de Podemos, con la que la Ejecutiva estatal está en permanente diálogo.
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