Sumar defiende un proyecto «ganador y de reencuentro» para ir a la «ofensiva"

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La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reivindicado que la izquierda alternativa tiene que propiciar un espacio de «reencuentro» entre todas las organizaciones como reacción al varapalo de los comicios del 15M y ha reivindicado que junto a sus aliados ya impulsa un proyecto «ganador». A su juicio, el tiempo de la reflexión de las organizaciones políticas «llega a su fin» y todas las organizaciones tienen que reorganizarse para «salir a la ofensiva» con un sujeto político que permita revalidar un tercer gobierno de coalición. Ha subrayado que el resultado en CyL es «malo» y «duro» para su formación, que concurrió junto a IU, y para la izquierda en general al quedarse sin representación en el parlamento autonómico tanto ellos como Podemos. En todo caso, Hernández ha diagnosticado que la respuesta a este golpe electoral es seguir el «mandato del pueblo progresista del país» y conformar un proyecto «ambicioso", que «ilusione» con «capacidad de movilizar» como también apela el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Y en esa tarea ha reivindicado la revalidación de la alianza electoral entre Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid. «Necesitamos articular más procesos de reencuentro para ser competitivos", ha diagnosticado para desgranar que la mera apelación a la unidad no basta. Cuestionada sobre si las elecciones en Andalucía cambiarán el panorama de alianzas en la izquierda, que también se dirige a la fragmentación en esos comicios, la dirigente de Sumar ha subrayado que esa materia es competencia de Sumar en Andalucía, que es coherente con el mandato general de impulsar las candidaturas más amplias posibles. Es más, ha subrayado que Movimiento Sumar siempre ha defendido la necesidad de «ensanchar el espacio» y lograr fórmulas de acuerdo entre todos los actores políticos.