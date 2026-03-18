Catorce empresas de Valladolid participan en un encuentro de defensa de Indra

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Una delegación de 14 empresas vallisoletanas participó ayer en Oviedo en el III Encuentro Nacional de Defensa, organizado por Indra Group, pertenecientes a sectores como energía, software, sensores, comunicaciones, materiales, metalmecánica o electrónica, al ser capaces de adaptar parte de sus productos y servicios al doble uso: civiles pero con potencial de aplicación en el ámbito de la seguridad.

Una jornada con la presencia de medio millar de empresas y que tuvo como objetivo facilitar el contacto comercial directo de Indra con potenciales socios y proveedores del corredor norte, donde Valladolid puede ocupar un papel clave en su desarrollo y expansión. Indra Group ha compartido información operativa de los Programas Especiales de Modernización (PEM) adjudicados y detallado la demanda concreta de productos y servicios así como su sistema de homologación de proveedores. El objetivo es generar un ecosistema industrial y colaborativo para las pymes en el sector defensa.

El sistema de Indra no solo abre la puerta al canal de compras para los PEM, sino también al conjunto de proyectos nacionales e internacionales del grupo, ampliando significativamente las oportunidades para las empresas asistentes. El encuentro contó con la asistencia de la secretaria de Estado de Defensa, la leonesa Amparo Valcarce, el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, el CEO del grupo, José Vicente de los Mozos y representantes de las comunidades.