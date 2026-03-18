La Junta es galardonada por su sistema de protección frente a correos maliciosos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha sido reconocida en la XVIII edición de los premios de la Asociación @aslan por la implantación de un sistema avanzado de gestión de correos electrónicos maliciosos, una de las principales vías de entrada de ciberataques en las administraciones públicas.

El proyecto, desarrollado en el ámbito del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la Administración de la Comunidad, combina la automatización de procesos con la participación activa de los empleados públicos, permitiendo una respuesta ágil y eficaz ante posibles amenazas.

La solución facilita el reporte inmediato de correos sospechosos mediante un sistema sencillo para el usuario y activa de forma automática su análisis, incorporando información relevante para los analistas y generando, en su caso, los correspondientes incidentes en la plataforma nacional.

Gracias a este modelo, el tiempo de gestión de los correos sospechosos se ha reducido de horas a minutos, lo que permite mejorar la capacidad de respuesta y reforzar la protección de los sistemas de información.

Asimismo, la iniciativa incorpora mecanismos de compartición de información con la Red Nacional de SOC, lo que contribuye a extender la protección a otras administraciones públicas.

El proyecto se completa con acciones de formación y concienciación dirigidas a los empleados públicos, reforzando la cultura de ciberseguridad en la organización.

Esta actuación, financiada con fondos Next Generation EU, se enmarca en la estrategia de la Junta de Castilla y León para avanzar en una digitalización segura, eficiente y al servicio de los ciudadanos.