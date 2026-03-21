Carlos Martínez apurará plazos y dejará la Alcaldía el 13 de abril

Publicado por Agencias Soria Creado: Actualizado:

El candidato a la Presidencia de la Junta por el PSOE, Carlos Martínez, apurará plazos y se mantendrá como alcalde de Soria hasta el 13 de abril, cuando en un pleno extraordinario diga adiós a su etapa de regidor para tomar posesión, justo al día siguiente, como procurador en las Cortes de Castilla y León. Así lo ha confirmado el propio Martínez, también secretario general del PSOE en Castilla y León, quien ha ironizado en rueda de prensa con que «todavía tiene que buscar jurados para San Juan", a la hora de explicar por qué aguantará como alcalde hasta la víspera de la conformación de las Cortes. En cuanto a su relevo en la Alcaldía, ha explicado que para principios de mayo se conocerá el nombre de su sucesor, que no ha querido avanzar, si bien ha apuntado: «no voy a decir lo de Javier Antón todavía». De este modo ha hecho referencia al que todas las quinielas dan como su sucesor, y que entraría en su lugar en el Ayuntamiento soriano, dado que actualmente no forma parte de la corporación municipal. Carlos Martínez ha estado al frente del Ayuntamiento de Soria durante casi 20 años, mandatos en los que ha ganado con mayorías absolutas; como candidato a la Presidencia de la Junta ha conseguido que el PSOE subiera en dos procuradores.