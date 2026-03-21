La Junta moviliza hasta 5 millones de euros para impulsar el suelo industrial en municipios de menos de 20.000 habitantes

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La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICECYL, ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos de la Comunidad cuya población sea inferior a los 20.000 habitantes.

Esta iniciativa tiene como objetivo financiar proyectos de titularidad municipal destinados a la creación de nuevos polígonos industriales, la ampliación de los actuales o la mejora de infraestructuras básicas como el suministro eléctrico, la depuración y el abastecimiento de agua.

El objetivo fundamental de esta medida es dotar a la Comunidad de suelo industrial de calidad adaptado a las demandas de las empresas. Con ello, se pretende atraer la implantación de nuevos proyectos industriales y mejorar la competitividad de las empresas ya instaladas, favoreciendo la creación de empleo, el autoempleo y la fijación de población en el entorno rural.

El presupuesto inicial destinado a esta convocatoria es de 2,5 millones de euros, distribuido en distintas anualidades, con la posibilidad de incrementarse en otros 2,5 millones adicionales. La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que, con carácter general, cubrirá hasta el 50% del presupuesto subvencionable, pudiendo alcanzar el 55% en municipios incluidos en planes o programas territoriales de fomento específicos.

El presupuesto máximo subvencionable por cada proyecto no podrá superar los 1,6 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finalizará el 23 de noviembre de 2026.