Diario de León

La Junta moviliza hasta 5 millones de euros para impulsar el suelo industrial en municipios de menos de 20.000 habitantes

El ICECYL destina 2,5 millones de euros para la creación, ampliación y mejora de infraestructuras empresariales en el medio rural. Las ayudas cubrirán hasta el 55 % de la inversión con el objetivo de fomentar el empleo y fijar población.

El nuevo suelo industrial de Puente Castro se avista desde la puerta principal del cementerio.

El nuevo suelo industrial de Puente Castro se avista desde la puerta principal del cementerio.ramiro

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La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICECYL, ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos de la Comunidad cuya población sea inferior a los 20.000 habitantes.

Esta iniciativa tiene como objetivo financiar proyectos de titularidad municipal destinados a la creación de nuevos polígonos industriales, la ampliación de los actuales o la mejora de infraestructuras básicas como el suministro eléctrico, la depuración y el abastecimiento de agua.

El objetivo fundamental de esta medida es dotar a la Comunidad de suelo industrial de calidad adaptado a las demandas de las empresas. Con ello, se pretende atraer la implantación de nuevos proyectos industriales y mejorar la competitividad de las empresas ya instaladas, favoreciendo la creación de empleo, el autoempleo y la fijación de población en el entorno rural.

El presupuesto inicial destinado a esta convocatoria es de 2,5 millones de euros, distribuido en distintas anualidades, con la posibilidad de incrementarse en otros 2,5 millones adicionales. La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que, con carácter general, cubrirá hasta el 50% del presupuesto subvencionable, pudiendo alcanzar el 55% en municipios incluidos en planes o programas territoriales de fomento específicos.

El presupuesto máximo subvencionable por cada proyecto no podrá superar los 1,6 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finalizará el 23 de noviembre de 2026.

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