Mañueco pide a Vox su apoyo a dos Presupuestos y las Cortes

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente en funciones de la Junta y líder del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que es «imprescindible» que Vox se comprometa a apoyar «al menos dos presupuestos» para poder alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que garantice la estabilidad en la Comunidad tras las elecciones autonómicas.

Mañueco subraya que ese respaldo es una condición «fundamental» y deja claro que marcará la negociación con la formación que lidera Santiago Abascal. Lo ha sostenido en una entrevista publicada por El Mundo.

«Tiene que haber un mínimo de estabilidad», afirma, para añadir que va a buscar «mecanismos para resolver internamente los problemas». En todo caso, advierte: «Yo insisto en un Gobierno en solitario, y también recuerdo lo que se ha dicho en las elecciones. Que se miren los resultados, los votos, los porcentajes, los escaños y que se vea quién ha subido más. Ahora la fuerza del PP en la mesa de negociación no es la misma que la de hace cuatro años. Es mayor».

Sobre el reparto institucional, defiende que el PP presida las Cortes de Castilla y León al ser la fuerza más votada, ya que «parece lógico y razonable», aunque matiza que no es una «línea roja» porque «lo de los sillones es lo secundario». «Mis compromisos de medidas concretas sí que son una línea roja. El cumplimiento de nuestros compromisos de campaña es vital».

Su objetivo inmediato es «sentarse a dialogar con todos» para «dar cuanto antes un Gobierno estable» y recalca que el PP «no va a tener problema» en facilitar esa estabilidad, aunque insiste en que no habrá acuerdo de gobierno con el PSOE. «A mí me gustaría tener una buena relación con todo el mundo, pero desde luego, si la política que va a trasladar a las Cortes de Castilla y León es la que ha hecho durante la precampaña y la campaña, va a ser complicado, porque el insulto personal no es compatible con mi forma de entender la política». Dice que su preferencia sigue siendo gobernar en solitario, al considerar que esta fórmula «ha funcionado mejor y ha tenido mejores resultados», pero admite que la posibilidad de reeditar una coalición con Vox «no va a ser un problema».