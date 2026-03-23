Pollán cuestiona la "realidad ficticia" de Mañueco por querer gobernar en solitario y presidir las Cortes

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, en una imagen de archivo.EFE

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El candidato de Vox, Carlos Pollán, cuestionó hoy la “realidad ficticia” del presidente del PPCyL y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por querer gobernar en solitario, aplicar su programa y presidir las Cortes, frente a los resultados que a su juicio arrojaron las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

“La realidad es tozuda y los datos son tozudos, nosotros seguimos con la mano tendida”, dijo este lunes Carlos Pollán en unas declaraciones a Castilla y León Televisión (CyLTV) facilitadas por Vox, en la que asegura afrontan con “tranquilidad” la reunión del próximo miércoles, 25 de marzo, convocada por Fernández Mañueco.

En ese sentido, Pollán retó al candidato ‘popular’ a presentarse a la sesión constitutiva de las Cortes del 14 de abril e intentar presidir el parlamento en esta duodécima legislatura si sus datos y crecimiento en las urnas son tan “buenos”. En su opinión, no cuenta con la mayoría suficiente y por ello les convoca a reunirse este miércoles.

“Vamos a esperar a ver qué Partido Popular y que Alfonso Fernández Mañueco nos encontramos el miércoles, si el que quiere gobernar en solitario, presidir las Cortes y gobernar con su programa, o el del señor Feijóo que dice que tenemos que entrar en los gobiernos”, añadió Carlos Pollán.

“Me sorprende su preocupación ahora por la Presidencia de las Cortes, y me sorprende porque lo que hemos vivido en esta legislatura, con la parálisis en las comisiones que presidían, el boicot a aprobar determinadas leyes, a llevar determinadas iniciativas a las comisiones”, dijo Carlos Pollán, presidente de las Cortes esta pasada legislatura, en virtud del pacto de PP y Vox de 2022, que no ocultó “cierto recelo”.

Al respecto, el candidato de Vox insistió en que su partido se presentó a las elecciones para ganarlas e intentar gobernar. “Nosotros hemos sido claros, queremos entrar en el gobierno, queremos gobernar, y queremos que se haga con serenidad, con tranquilidad, no se negocian los medios de comunicación”, advirtió. De hecho, abogó por intentar alcanzar un pacto o acuerdo con “medidas concretas”, “plazos de ejecución” y “garantías”.

Finalmente, Carlos Pollán recordó que Fernández Mañueco no ha sacado adelante ningún presupuesto cuando ha gobernando en solitario y una ley a través de un acuerdo con todos los grupos.