Mañueco pide a Vox su poyo al menos a dos Presupuestos y presidir las Cortes

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente en funciones de la Junta y líder del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que es «imprescindible» que Vox se comprometa a apoyar «al menos dos presupuestos» para poder alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que garantice la estabilidad en la Comunidad tras las elecciones autonómicas.

Mañueco subraya que ese respaldo es una condición «fundamental» y deja claro que marcará la negociación con la formación que lidera Santiago Abascal. Lo ha sostenido en una entrevista publicada por El Mundo.

«Tiene que haber un mínimo de estabilidad», afirma, para añadir que va a buscar «mecanismos para resolver internamente los problemas». En todo caso, advierte: «Yo insisto en un Gobierno en solitario, y también recuerdo lo que se ha dicho en las elecciones. Que se miren los resultados, los votos, los porcentajes, los escaños y que se vea quién ha subido más. Ahora la fuerza del PP en la mesa de negociación no es la misma que la de hace cuatro años. Es mayor».

Su objetivo inmediato es «sentarse a dialogar con todos» para «dar cuanto antes un Gobierno estable» y recalca que el PP «no va a tener problema» en facilitar esa estabilidad, aunque insiste en que no habrá acuerdo de gobierno con el PSOE. «A mí me gustaría tener una buena relación con todo el mundo, pero desde luego, si la política que va a trasladar a las Cortes de Castilla y León es la que ha hecho durante la precampaña y la campaña, va a ser complicado, porque el insulto personal no es compatible con mi forma de entender la política». Dice que su preferencia sigue siendo gobernar en solitario, al considerar que esta fórmula «ha funcionado mejor y ha tenido mejores resultados», pero admite que la posibilidad de reeditar una coalición con Vox «no va a ser un problema».

Reconoce que “hay cosas de esa dinámica que no se pueden repetir”, la de 2022 a 2024, y apuesta por negociar con más detalle el futuro pacto, de modo que quede reflejado cómo tienen "que gestionar el día a día del funcionamiento del Gobierno”.

Sobre el reparto institucional, defiende que el PP presida las Cortes de Castilla y León al ser la fuerza más votada, ya que “parece lógico y razonable”, aunque matiza que no es una “línea roja” porque “lo de los sillones es lo secundario”. “Mis compromisos de medidas concretas sí que son una línea roja. El cumplimiento de nuestros compromisos de campaña es vital”.

En este sentido, resta importancia al reparto de consejerías, que “ni serían un problema ni tampoco serían una línea roja”, y aboga por abordar la negociación medida a medida.

Mañueco confirma que las conversaciones con Vox comenzarán esta semana, el miércoles, y señala que se dirigirá en primer lugar a la dirección autonómica, aunque no pone objeciones a la participación de dirigentes nacionales en el proceso. “Respetamos la decisión que tome Vox”, apunta.

Asimismo, enmarca la negociación en el mensaje trasladado por los ciudadanos en las urnas, que, a su juicio, han pedido diálogo y entendimiento. “Vamos a poner todo de nuestra parte para entendernos”, afirma, insistiendo en la necesidad de ofrecer “certezas” y evitar escenarios de bloqueo.

Por otro lado, evita pronunciarse sobre una posible repetición electoral y recalca que su prioridad es que el nuevo Gobierno tenga estabilidad y capacidad de gestión. “Este Gobierno no va a ser para cuatro días, ni para cuatro meses”, sostiene.

Finalmente, el presidente en funciones pide que las tensiones internas en Vox no interfieran en las negociaciones para la formación de gobierno en Castilla y León. “Yo lo que sí pido es que eso no afecte”, concluye.