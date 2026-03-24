Renfe adelanta el Lugo-Madrid para mejorar la conexión Galicia-Castilla y León-Madrid por las mañanas

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Renfe anunció cambios en los horarios del Alvia que conecta Lugo con Madrid, adelantando la salida del tren de las 11.15 horas a las 5.18 a partir del 20 de mayo. Esta medida busca ofrecer una alternativa de modalidad temprana que facilite los viajes de trabajo y gestiones administrativas, además de reforzar la conectividad entre Galicia, Castilla y León y la capital española.

El nuevo horario permitirá a los lucenses viajar a Madrid y regresar el mismo día, ampliando las posibilidades de desplazamiento sin necesidad de pernoctar. Además, Renfe optimizó las paradas intermedias para adaptarse a la demanda y ofrecer un servicio más eficiente. El Alvia mantendrá sus paradas habituales en Galicia: en Sarria a las 5.44 horas, en Monforte de Lemos a las 6.10, en Ourense a las 6.52 y en A Gudiña a las 7:44. En Castilla y León, los trenes tendrán paradas en Sanabria AV a las 8.04 horas, en Zamora a las 8.39 y en Medina del Campo a las 9.13, llegando a Madrid a las 10.13 horas.

El adelanto de este servicio busca atender las necesidades de los viajeros madrugadores de todas las estaciones del recorrido, incluidos A Gudiña y Sanabria AV, cuya demanda de horarios tempranos era limitada con el horario anterior. Con este ajuste, los usuarios podrán llegar a ciudades clave como Zamora antes de las 9 de la mañana, facilitando sus desplazamientos.

Renfe también modificó otros servicios de la conexión Galicia-Madrid para mejorar la oferta de alta velocidad. El AVE de primera hora que sale de Vigo adelantará su salida diez minutos, a las 5.50 horas, con parada en Santiago de Compostela. Por su parte, los trenes de regreso desde Madrid también verán cambios, ya que el AVE Madrid-Vigo de las 7.14 horas pasará a las 8.25, mientras que el Avlo con salida desde Chamartín Clara Campoamor a las 8.25 horas adelantará su horario a las 6.55 hacia A Coruña, manteniendo todas las paradas y llegando a primera hora a estaciones intermedias como Zamora, Sanabria AV y A Gudiña.

El tren de la tarde Madrid-Vigo, actualmente programado a las 16.05 horas, adelantará su salida a las 15.32, con parada en Santiago de Compostela a las 18.47 horas.