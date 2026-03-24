La Cripta Arqueológica de Puerta Obispo en León reanuda su actividad hasta el 31 de octubre

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Cripta Arqueológica de Puerta Obispo reabrirá sus puertas al público desde este martes hasta el próximo día 31 de octubre, mientras que el Centro de Interpretación del Reino de León (Palacio del Conde Luna) y el Centro de Interpretación del León Romano (Casona de Puerta Castillo) modificarán sus horarios durante la Semana Santa.

En el caso de la Cripta Arqueológica de Puerta Obispo, tendrá un horario de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 19.00 horas por las tardes, mientras que los domingos y festivos se podrá visitar de 11.00 a 14.00 horas.

Además, habrá un horario especial de apertura en Semana Santa, desde el lunes día 30 de marzo hasta el miércoles día 1 de abril de 11.00 a 14.00 horas. La Cripta permanecerá cerrada entre los días 2 y 5 de abril, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por otra parte, el Centros de Interpretación del Reino de León y el Centro de Interpretación del León Romano modificarán sus horarios en Semana Santa. Entre los días 30 de marzo y 1 de abril abrirán en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas, mientras que los días 2, 3 y 4 de abril el horario será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

El domingo 5 de abril la apertura se extenderá entre las 10.00 y las 14.00 horas y a partir del día 6 de abril se retomará el horario habitual, de modo que se abrirá de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.