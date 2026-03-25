El PP denuncia que el Gobierno quiere desmantelar el Seprona

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El PP denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere desmantelar las unidades del Seprona. La diputada del PP por Palencia, Milagros Marcos, interrogó ayer a la secretaria de Estado sobre esta cuestión e incidió en que están en peligro las unidades de Herrera, Guardo y Torquemada, en Palencia.

Marcos inquirió sobre los planes para mantener o no este servicio de la Guardia Civil, que consideró vital para proteger el equilibrio de la naturaleza y garantizar la seguridad de los habitantes de los pueblos. Mencionó el aumento de los robos en los pueblos, de accidentes de tráfico en los que están involucrados animales silvestres y la proliferación de jabalíes. Y sostuvo que el Gobierno de Sánchez practica la desprotección del mundo rural.

La secretaria de de Estado se limitó a contestar que esperará a tener «el proceso de regularizacion liderado por la Guardia Civil».