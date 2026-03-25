El PP denuncia que el Gobierno quiere desmantelar el Seprona
El PP denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere desmantelar las unidades del Seprona. La diputada del PP por Palencia, Milagros Marcos, interrogó ayer a la secretaria de Estado sobre esta cuestión e incidió en que están en peligro las unidades de Herrera, Guardo y Torquemada, en Palencia.
Marcos inquirió sobre los planes para mantener o no este servicio de la Guardia Civil, que consideró vital para proteger el equilibrio de la naturaleza y garantizar la seguridad de los habitantes de los pueblos. Mencionó el aumento de los robos en los pueblos, de accidentes de tráfico en los que están involucrados animales silvestres y la proliferación de jabalíes. Y sostuvo que el Gobierno de Sánchez practica la desprotección del mundo rural.
La secretaria de de Estado se limitó a contestar que esperará a tener «el proceso de regularizacion liderado por la Guardia Civil».