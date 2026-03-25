PP y Vox abren la negociación para construir un proyecto "juntos" que será "complicado" tener el 14 de abril

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por miembros de su formación, se reúne con el candidato de Vox, Carlos Pollán, y otros dirigentes de este partido.Rubén Cacho

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El Partido Popular y Vox abrieron hoy el proceso de negociación para construir un proyecto de futuro “juntos" en Castilla y León, lo que asumieron que les llevará “algún tiempo”, por lo que será “complicado” tenerlo cerrado antes del 14 de abril, fecha fijada para la constitución de las nuevas Cortes y el inicio de la legislatura. Ambos partidos insistieron en centrar las conversaciones primero en la concreción de las medidas y no en el reparto de cargos o “sillones”.

Este miércoles, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que opta a la reelección como presidente de la Junta, se reunió con el candidato de Vox, Carlos Pollán, en lo que supone la “primera toma de contacto”, que se desarrolló en un ambiente “cordial” en la misma sala de ponencias de las Cortes donde los dos partidos iniciaron hace cuatro años la negociación de su pacto de gobierno.

Fernández Mañueco mantiene su deseo de gobernar en solitario, tal y como trasladó en su comparecencia el palentino Carlos Fernández Carriedo, que ejerció de portavoz de los ‘populares’, ya su formación sigue pensando “lo mismo” que en la campaña electoral, aunque precisó que ese periodo ya ha terminado y que los ciudadanos ya han hablado a través de las urnas, pidiendo a los partidos que se pongan de acuerdo.

Por el contario, Carlos Pollán explicó que Vox mantiene el “interés” de participar en el futuro Gobierno autonómico, como en la legislatura pasada, y advirtió de que su partido descarta la opción de llegar a un acuerdo parlamentario para prestar apoyo al ejecutivo, como aseguró le había planteado Fernández Mañueco en la reunión. Sin embargo, Fernández Carriedo no confirmó ni negó este extremo y se limitó a señalar cuál era la idea del PP en la campaña electoral.